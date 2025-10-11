Nel corso della serata, i Carabinieri della Compagnia di Modugno, coadiuvati da unità cinofile, dai militari dell’Aliquota di Primo Intervento (API) del Comando Provinciale di Bari e con il supporto del Nucleo Elicotteri di Bari, hanno tratto in arresto in flagranza di reato 2 persone, ritenute responsabili (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa) di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nell’ambito di un mirato servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato alla repressione del traffico di droga nella nota “piazza di spaccio” di via Le Vergini, nel centro storico di Bitonto, verso il quale è rivolta la massima attenzione dell’Arma.

Nel corso di un’attività di osservazione, i militari sorprendevano i due soggetti all’interno di un’abitazione in stato di abbandono, trovati in possesso di oltre 250 grammi di sostanza stupefacente (tra marijuana, hashish e cocaina), già suddivisa in dosi, nonché di 500 euro in contanti, materiale per il confezionamento e un foglio manoscritto riportante i conteggi dell’attività di spaccio;

Nel medesimo contesto operativo, ad altri assuntori è stata contestata la violazione amministrativa di cui all’art. 75 del D.P.R. 309/90.

Ultimate le formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni, in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo. È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che seguirà il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.