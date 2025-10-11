Manfredonia. Nell’aula consiliare di Palazzo San Domenico si è consumato, nella giornata di ieri, l’ennesimo episodio che getta ombre sull’operato dell’amministrazione guidata dal sindaco Gianni La Marca. Una seduta del consiglio comunale caratterizzata da errori procedurali e da decisioni che, ancora una volta, alimentano perplessità e sconcerto tra cittadini e opposizione.

Errori di convocazione e variazioni poco trasparenti

Secondo quanto denunciato dal consigliere comunale Ugo Galli, la riunione del massimo organo cittadino sarebbe partita con il piede sbagliato già in fase di convocazione, a causa di gravi irregolarità formali. Nonostante ciò, la maggioranza ha proceduto comunque all’approvazione di variazioni di bilancio giudicate “oscure”, che hanno modificato in modo sostanziale la distribuzione delle risorse comunali.

Tali modifiche, denuncia Galli, sarebbero prive di motivazioni chiare e documentate, non emergendo dai materiali ufficiali messi a disposizione dei consiglieri. Un fatto che, se confermato, metterebbe seriamente in discussione la trasparenza e la correttezza amministrativa dell’esecutivo.

Tagli alle politiche giovanili e alla candidatura per la Capitale della Cultura

Tra le voci più colpite dalle variazioni approvate figurano le politiche giovanili e i fondi destinati alla candidatura di Manfredonia a Capitale italiana della Cultura. Due settori chiave per la crescita della città, che vedono ora ridursi drasticamente le risorse a disposizione.

Una scelta che, secondo l’opposizione, conferma l’assenza di una visione strategica da parte della giunta, incapace di valorizzare il potenziale culturale e sociale del territorio.

Turismo in caduta e città “fuori dai radar”

A rendere il quadro ancor più preoccupante, sottolinea Galli, sono i dati turistici più recenti, che mostrano un netto arretramento di Manfredonia rispetto alle località concorrenti. Una città che “scompare dai radar” del turismo pugliese, in netto contrasto con gli obiettivi di sviluppo e rilancio tanto sbandierati in campagna elettorale.

L’attacco di Galli: “Maggioranza inaffidabile, città allo sbando”

Durissimo il commento del consigliere comunale:

“Si tratta dell’ennesima dimostrazione della totale inaffidabilità di una maggioranza incapace di perseguire gli interessi della comunità e di garantire un minimo di sviluppo. Le scelte compiute ieri sono l’ennesimo schiaffo alla città e ai cittadini.”

Il clima politico si fa dunque sempre più teso a Palazzo San Domenico, dove la frattura tra maggioranza e opposizione sembra ormai insanabile.