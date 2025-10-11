Edizione n° 5851

BALLON D'ESSAI

CALEMBOUR

CUNZ Beer Fest: Festa della Birra a Rignano Garganico il 18 ottobre

CUNZ CUNZ Beer Fest: Festa della Birra a Rignano Garganico il 18 ottobre

Sabato 18 ottobre 2025 a Rignano Garganico arriva il tanto atteso CUNZ Beer Fest, un evento imperdibile che unisce gusto, musica e tradizione nel suggestivo Centro Polifunzionale del borgo garganico

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Ottobre 2025
Gargano // Manfredonia //

Sabato 18 ottobre 2025 a Rignano Garganico arriva il tanto atteso CUNZ Beer Fest, un evento imperdibile che unisce gusto, musica e tradizione nel suggestivo Centro Polifunzionale del borgo garganico. L’appuntamento è a partire dalle ore 19.00 per una serata all’insegna della convivialità e delle specialità locali.

Birra artigianale per tutti i gusti.

Il festival offre una selezione di birre alla spina pensate per soddisfare ogni preferenza: dalla bionda all’ambrata fino al doppio malto. La vera star della serata è però anche il Panino Garganico, un vero must della tradizione culinaria locale, farcito con salsiccia, caciocavallo e cicoria ripassata, perfetto per accompagnare le birre artigianali.

Musica live sotto le stelle.

Ad accompagnare la degustazione, la musica live di Gene Crazed & The Rockabilly Butchers che animeranno la serata con il loro rockabilly energico, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente sotto il cielo stellato di Rignano.

Un’esperienza autentica nel cuore del Gargano.

Il CUNZ Beer Fest si inserisce nel solco di eventi che celebrano la “garganicità”, ovvero l’amore per i sapori, le tradizioni e le persone di questa terra autentica. Il Comune di Rignano Garganico e la Pro Loco invitano tutti a partecipare a questa serata speciale, all’insegna del buon cibo, della birra artigianale e della musica dal vivo.

Non mancare a questo appuntamento che promette di essere una vera festa per tutti gli amanti della birra e della cultura garganica.

