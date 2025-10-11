Edizione n° 5851

Home // Cronaca // Degrado al Quartiere Ferrovia, la denuncia di un vigile: “Qui di tutto e di più. Appena ce ne andiamo, le risse”

FOGGIA Degrado al Quartiere Ferrovia, la denuncia di un vigile: “Qui di tutto e di più. Appena ce ne andiamo, le risse”

A descrivere con parole dirette e amare la realtà quotidiana è un agente della Polizia locale

Foggia, aggressione nel quartiere Ferrovia: arrestato il presunto autore

Aggressione quartiere Ferrovia - Fonte Immagine: ledicola.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
11 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Il quartiere Ferrovia di Foggia torna al centro dell’attenzione per la difficile situazione di degrado e insicurezza che da anni affligge l’area. A descrivere con parole dirette e amare la realtà quotidiana è un agente della Polizia locale, impegnato da giorni nei servizi di pattugliamento della zona.

“Qui c’è di tutto e di più – racconta il vigile –. Macchine e ciclomotori senza assicurazione, extracomunitari che circolano su motorini privi di targa, che poi vengono abbandonati o distrutti nelle campagne. Appena lasciamo il quartiere, ricominciano le risse tra bande rivali”.

Una testimonianza che fotografa con crudezza la situazione di uno dei quartieri più problematici della città, spesso teatro di episodi di microcriminalità, spaccio e scontri tra gruppi.

Lo riporta il tgcom24.com.

“Appena ce ne andiamo, ricomincia il caos”

Secondo quanto riferito dall’agente, la presenza delle forze dell’ordine riesce temporaneamente a riportare un minimo di calma, ma la tregua dura poco: appena le pattuglie si allontanano, tornano le tensioni e le risse tra bande.

“Ogni giorno – spiega il vigile – si registrano episodi di violenza o degrado urbano. Le persone oneste del quartiere sono stanche e vivono in una condizione di paura costante. C’è chi evita persino di uscire la sera o di attraversare alcune strade considerate troppo pericolose”.

Un quartiere simbolo delle difficoltà di Foggia

Il Quartiere Ferrovia, da anni al centro del dibattito cittadino, è una delle aree più sensibili e complesse di Foggia. Nato come zona di transito e di commercio, nel tempo è diventato epicentro di marginalità sociale e degrado urbano. Le istituzioni locali hanno più volte annunciato interventi di riqualificazione, ma i risultati tardano ad arrivare.

La zona resta un crocevia difficile, dove si intrecciano povertà, abbandono e criminalità. I residenti denunciano la mancanza di controlli costanti e chiedono da tempo un presidio fisso delle forze dell’ordine, oltre a un piano di recupero sociale e urbano.

Le parole dell’agente: “Serve continuità nei controlli”

Il racconto del vigile evidenzia anche un problema strutturale: la carenza di personale e la difficoltà di garantire una presenza continuativa sul territorio. “Noi interveniamo, facciamo i controlli, ma appena lasciamo la zona la situazione torna come prima”, spiega l’agente.

Una realtà che, secondo molti osservatori, richiederebbe un approccio integrato tra sicurezza, politiche sociali e urbanistiche. Il Quartiere Ferrovia, infatti, non è solo un problema di ordine pubblico, ma un caso emblematico di disagio urbano che riguarda anche la mancanza di servizi, di spazi sociali e di opportunità per i più giovani.

Allarme sicurezza: Foggia chiede risposte

Il video-testimonianza diffuso da Tgcom24 ha riacceso il dibattito pubblico sulla sicurezza a Foggia e sulla necessità di interventi concreti. Diverse associazioni e comitati di quartiere hanno rilanciato l’appello a Comune e Prefettura, chiedendo un piano coordinato di azione e maggiori risorse per la Polizia locale.

Il messaggio che arriva dal quartiere è chiaro: serve una presenza costante dello Stato e un progetto di rinascita urbana che restituisca dignità a un’area che, troppo spesso, viene lasciata sola.

Fonte: Tgcom24.comarticolo originale di Alessio Fusco 

Nessun campo trovato.