Enzo Quaranta da Apricena: «Ecco le priorità della Capitanata. Decaro la candidatura migliore per Presidente Puglia»

Apricena (Casa Matteo Salvatore), 10 ottobre 2025 — A margine di un incontro con cittadini e simpatizzanti ad Apricena, nella suggestiva cornice di Casa Matteo Salvatore, il candidato al consiglio regionale pugliese in quota Partito Democratico, Enzo Quaranta, ha raccontato a Stato Quotidiano i punti cardine della sua campagna elettorale in vista delle Regionali 2025. Quaranta ha ribadito la volontà di portare avanti una politica «tra la gente e per la gente», fondata sull’ascolto e sul contatto diretto con le comunità locali.

«Stiamo cercando di condurre una campagna elettorale vecchio stile – ha spiegato – quella fatta di incontri reali, di strette di mano, di sguardi e conversazioni sincere. Non inseguo le logiche dei social o delle apparizioni televisive: voglio costruire relazioni umane, prima che politiche. Solo così si comprendono davvero i problemi e i bisogni del territorio».

Le priorità del programma

Tra i punti centrali della sua proposta politica, Quaranta indica senza esitazioni agricoltura e agroalimentare come pilastri strategici per lo sviluppo della provincia di Foggia. «Dobbiamo ripartire dalla nostra vocazione naturale – sottolinea –. La Capitanata è una terra agricola, e su questo dobbiamo investire con serietà e visione, valorizzando la qualità dei prodotti e sostenendo le filiere locali. L’agroalimentare deve diventare il marchio identitario di un territorio che ha ancora tanto da offrire».

Un altro nodo cruciale, secondo il candidato dem, riguarda le infrastrutture. «Siamo una provincia isolata, e questo penalizza tutti: cittadini, imprese e turisti. La rete viaria è insufficiente, i collegamenti ferroviari carenti, e quelli aerei ancora troppo deboli. Serve una programmazione strutturata per rendere la Capitanata più accessibile, più vicina al resto della regione e del Paese».

Turismo come motore di crescita

Nelle parole di Quaranta, il turismo emerge come la terza leva essenziale per il rilancio del territorio. «Abbiamo un patrimonio straordinario che va dal mare del Gargano al turismo religioso di San Giovanni Rotondo, fino ai borghi storici e ai beni culturali diffusi. Ma serve un piano integrato, capace di mettere in rete queste eccellenze. Il turismo può essere una grande opportunità di lavoro per i giovani, purché si punti su formazione, accoglienza e sostenibilità».

Il tema dell’emigrazione giovanile è infatti un’altra preoccupazione forte. «Non è più solo un fenomeno dei piccoli comuni – osserva Quaranta –. Oggi anche le città più grandi della provincia si stanno svuotando. Bisogna creare le condizioni perché i giovani restino, offrendo prospettive e dignità a chi vuole investire qui la propria vita».

Sullo scenario politico regionale

Nel commentare le altre candidature, Quaranta mostra equilibrio e rispetto. «Antonio De Caro rappresenta, a mio avviso, la candidatura migliore per il centrosinistra. È stato un grande sindaco, un ottimo presidente dell’ANCI e oggi un europarlamentare competente e attivo. Il fatto che abbia scelto di mettersi al servizio della Puglia è un valore aggiunto per tutti. Quanto a Luigi Lobuono, è una figura che proviene dalla società civile, un imprenditore serio e rispettabile: anche a lui va il mio in bocca al lupo».

Una campagna “porta a porta”

Infine, Quaranta racconta il suo metodo di lavoro, fatto di incontri quotidiani e contatti diretti con la realtà economica e sociale della provincia. «Continuo a girare in lungo e in largo – dice –. Stamattina ero in alcune imprese di Lucera, nei giorni scorsi a Foggia. Credo che un candidato alla Regione debba conoscere il territorio, le aziende, i sindacati, l’università, la Camera di Commercio, insomma tutti gli attori che muovono l’economia locale. È un impegno faticoso ma entusiasmante: ogni incontro mi arricchisce e mi conferma che la politica, quella vera, si fa ascoltando».

Conclude con un sorriso: «Questa campagna elettorale mi sta dando tanto. Spero di restituire, con il mio lavoro, almeno una parte dell’energia e della fiducia che sto ricevendo dai cittadini. Perché la Puglia, e in particolare la nostra Capitanata, meritano di più».

A cura di Daniele Catalano

Stato Quotidiano.it