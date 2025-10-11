FOGGIA – La Polizia di Stato di Foggia ha portato a termine una complessa attività di ricerca e cattura che ha condotto all’arresto di sei persone condannate in via definitiva, ancora in libertà nonostante le sentenze passate in giudicato. L’operazione, coordinata dalla Squadra Mobile della Questura di Foggia, si inserisce in un più ampio piano di rafforzamento dell’attività info-investigativa voluta dal Questore di Foggia, con l’obiettivo di assicurare alla giustizia i soggetti destinatari di ordini di esecuzione penale.

Gli arresti

Tra i casi più rilevanti figura quello di un 53enne foggiano, destinatario di un ordine di esecuzione per una condanna complessiva di 8 anni, 9 mesi e 25 giorni di reclusione per numerosi reati contro il patrimonio. Nonostante avesse tentato in vari modi di far perdere le proprie tracce, il lavoro capillare dei poliziotti del Gruppo Falchi ha consentito di rintracciarlo e condurlo nel carcere di Foggia.

Sono stati inoltre arrestati un 64enne di Candela e un 61enne foggiano.

Il primo dovrà scontare 2 anni e 3 mesi di reclusione per reati contro la persona, mentre il secondo è stato sottoposto alla misura dell’espiazione domiciliare per una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, anch’egli condannato per reati contro il patrimonio.

A completare il bilancio dell’operazione, i poliziotti hanno dato esecuzione a ulteriori due provvedimenti restrittivi nei confronti di un 52enne e di un 26enne, entrambi foggiani. I due, riconosciuti colpevoli in via definitiva per reati contro il patrimonio, sono stati trasferiti nella Casa Circondariale cittadina: il primo dovrà scontare 5 anni e 2 mesi di reclusione, il secondo 7 anni.

Infine, un’altra cattura è stata eseguita dal Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, che ha rintracciato un 52enne foggiano condannato in via definitiva a 1 anno e 4 mesi di reclusione per furto in abitazione. Anche in questo caso, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia.

L’impegno della Polizia di Stato

Il Questore di Foggia ha espresso particolare soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando come l’attività investigativa e di localizzazione dei soggetti condannati costituisca un aspetto essenziale del lavoro della Polizia di Stato.

«La cattura dei condannati in via definitiva – ha evidenziato – non è solo un dovere di giustizia, ma anche un segnale concreto di attenzione verso la tranquillità sociale e l’effettività del sistema sanzionatorio. Garantire che le pene inflitte vengano effettivamente eseguite significa tutelare la sicurezza dei cittadini e rafforzare la fiducia nella legalità».

L’operazione si inserisce nel quadro delle azioni costanti di contrasto e prevenzione portate avanti dalla Questura di Foggia e dalle articolazioni territoriali della Polizia di Stato, a conferma dell’impegno quotidiano per la sicurezza e l’ordine pubblico in Capitanata.