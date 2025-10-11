Sconfitta pesante per il Foggia nella nona giornata del Girone C di Serie C. Allo stadio Pino Zaccheria, i rossoneri cadono 0-3 contro il Crotone, che si conferma una delle formazioni più solide del campionato e porta via tre punti meritati. Una gara a senso unico, nella quale i calabresi hanno mostrato maggiore qualità e organizzazione, mentre la squadra di Delio Rossi è apparsa fragile e disunita nei momenti decisivi.

Crotone cinico, Foggia mai in partita

La partita si sblocca al 22’ con Zunno, bravo a sorprendere la difesa rossonera con una diagonale precisa. Poco prima, Murano aveva già sfiorato il vantaggio colpendo un palo di testa. Il raddoppio arriva al 36’ con Berra, autore di una splendida mezza rovesciata che lascia di sasso il portiere foggiano.

Nel secondo tempo, al 6’, arriva il colpo del definitivo 0-3: ancora Murano, questa volta con un potente destro dalla distanza, chiude i conti e regala il tris ai pitagorici. Il Crotone resta poi in dieci al 19’ per l’espulsione di Vinicius dopo un intervento duro su Garofalo, ma nemmeno la superiorità numerica scuote il Foggia, incapace di reagire. Le occasioni di Garofalo e Morello nel finale non bastano a salvare la serata.

Delio Rossi: “Potevamo fare meglio, ma non avevamo tutti gli uomini”

Nel dopo gara, il tecnico rossonero Delio Rossi ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi ai microfoni di Antenna Sud:

“Mi preoccupa non avere tutti i giocatori a disposizione, ogni volta dobbiamo rischiare con chi rientra dagli infortuni. Oggi i nostri limiti sono stati ingigantiti da una squadra più forte di noi. Sono convinto che potevamo fare meglio. Siamo stati meno squadra rispetto ad altre volte e abbiamo sofferto su situazioni, come i calci piazzati, che solitamente gestiamo bene”.

Rossi ha poi parlato della possibilità di intervenire sul mercato degli svincolati:

“Se trovassimo qualcuno che possa alzare la qualità sarebbe ben accetto, ma cambiare tanto per farlo non ha senso”.

Classifica e prossimi impegni

Con questa sconfitta, il Foggia resta fermo a 7 punti, in quattordicesima posizione, insieme al Sorrento. Il Crotone, invece, sale al terzo posto con 17 punti e conferma la propria candidatura ai vertici del girone.

Per i rossoneri serve una reazione immediata nelle prossime giornate per allontanarsi dalla zona bassa e ritrovare fiducia. La squadra di Rossi dovrà ripartire da compattezza e ritmo, elementi indispensabili per invertire la rotta e dare una svolta alla stagione.

Marcatori:

22’ Zunno (Crotone), 36’ Berra (Crotone), 51’ Murano (Crotone)

Espulso:

64’ Vinicius (Crotone)

Rielaborazione giornalistica: Saverio Serlenga per StatoQuotidiano.it

Fonti: FoggiaToday, Antenna Sud, TgR Puglia

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI