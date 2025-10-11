“Gino Lisa” di nuovo a rischio, Fallucchi: "Senza Lumiwings e senza continuità territoriale, futuro incerto"

Foggia rischia di restare ancora una volta isolata. Dopo l’uscita di scena di Lumiwings, la compagnia che aveva restituito operatività allo scalo “Gino Lisa” grazie ai bandi regionali, lo spettro della chiusura torna a farsi concreto. A denunciarlo è la senatrice Annamaria Fallucchi, che lancia un appello chiaro: «Senza la continuità territoriale, il Gino Lisa rischia di tornare nel limbo da cui era uscito solo nel 2022».

La senatrice foggiana punta il dito contro un sistema di sostegno ai voli che definisce “fragile e temporaneo”: gli incentivi regionali, come quelli che avevano permesso l’avvio delle rotte Lumiwings, non bastano a garantire stabilità. «Sono strumenti deboli — spiega — e legati a bandi che dipendono da decisioni politiche o da compagnie che, come abbiamo visto, possono ritirarsi da un giorno all’altro».

Per Fallucchi, la vera soluzione è una sola: la continuità territoriale, cioè quel meccanismo previsto dal diritto europeo che consente di finanziare in modo strutturale collegamenti aerei essenziali per i territori svantaggiati o isolati. «Il Ministero — precisa la senatrice — è ancora in attesa dello studio tecnico aggiornato che dimostri l’effettivo isolamento della Capitanata e la necessità di garantire voli di servizio pubblico».

Ma i tempi stringono. L’assenza di collegamenti rischia di cancellare in poche settimane quanto faticosamente costruito in tre anni di rinascita dello scalo. I voli per Milano e Torino, attivati nel 2022, avevano ridato slancio al traffico passeggeri e speranza a un territorio che da troppo tempo chiede di non essere più relegato ai margini. Oggi, quella speranza sembra vacillare.

Il tema, però, non è solo economico. È anche politico e sociale. Il “Gino Lisa” rappresenta per Foggia e il Gargano una questione identitaria: un’infrastruttura simbolo di autonomia, di sviluppo turistico, di riscatto. Eppure, mentre la compagnia Lumiwings annuncia il ritiro, il dibattito locale resta silenzioso. «Città e istituzioni — sottolinea Fallucchi — tacciono. Eppure il futuro dello scalo è di nuovo appeso a un filo».

Senza la continuità territoriale, lo scenario è chiaro: il “Gino Lisa” tornerebbe a dipendere esclusivamente da bandi occasionali o da vettori disposti a rischiare. Una precarietà che la senatrice definisce “inaccettabile”, soprattutto per un’area come la Capitanata, lontana dai grandi nodi infrastrutturali e penalizzata da carenze croniche nei trasporti.

L’appello è dunque duplice: alle istituzioni, perché accelerino la consegna dello studio tecnico al Ministero, e alla politica locale, perché torni a far sentire la propria voce. Perché, conclude Fallucchi, «senza la continuità territoriale, il Gino Lisa resterà sempre vulnerabile, e con lui tutto il territorio che rappresenta».