Giornata delle Famiglie al Museo: a Mattinata l’evento “Adotta un reperto!”

Domenica 12 ottobre 2025 torna la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo (F@MU), un appuntamento pensato per avvicinare grandi e piccoli all’arte e all’archeologia attraverso esperienze divertenti e partecipative. In tutta la regione, i Musei, Castelli e Parchi archeologici della Direzione regionale Musei nazionali Puglia accoglieranno le famiglie con laboratori creativi, cacce al tesoro e visite guidate animate, per trasformare la cultura in un gioco condiviso.

Alla Galleria Nazionale della Puglia “G. e R. Devanna” (Bitonto), dalle 11.00, si terrà il laboratorio sull’arte astratta “Lo sai fare anche tu?”, dedicato ai bambini dai 7 ai 12 anni. I partecipanti potranno sperimentare la creazione di opere astratte lasciandosi guidare da fantasia e sensibilità. Attività gratuita per i bambini e inclusa nel biglietto d’ingresso per gli adulti.

Al Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia, dalle 10.30, è in programma una Caccia al tesoro tra le sale, ideata dagli studenti del Liceo Artistico “Federico II Stupor Mundi” di Corato. Le famiglie riceveranno un gadget realizzato dagli allievi dell’indirizzo Design Ceramica.

Il Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle ospiterà, dalle 16.30, la Caccia agli animali nascosti, un percorso interattivo tra indovinelli e reperti decorati, per stimolare curiosità e osservazione.

Al Museo Archeologico “Giuseppe Andreassi” e Parco di Egnazia, alle 10.00, i bambini potranno partecipare alla Caccia al tesoro per conoscere il museo giocando, con enigmi e indizi che li condurranno alla scoperta del “tesoro finale”.

Il Parco Archeologico di Monte Sannace accoglierà i visitatori dalle 9.30 alle 13.00 con la quarta edizione di “Storie dalla nostra terra”, che prevede visite guidate e quattro laboratori dedicati al mestiere dell’archeologo, alla tessitura, all’antropologia e alla produzione dell’olio.

Anche Castel del Monte partecipa all’iniziativa accogliendo le famiglie con un omaggio dedicato ai bambini, mentre al Museo Archeologico “Matteo Sansone” di Mattinata, dalle 17.00, si terrà l’evento “Adotta un reperto!”, una visita guidata interattiva seguita da un laboratorio didattico in cui ogni famiglia potrà “adottare” un reperto e inventarne la storia.

Infine, al Castello Carlo V di Lecce, dalle 17.00 alle 19.00, si terrà la Visita guidata animata con Maria D’Enghien, una sfida a squadre per bambini dai 6 agli 11 anni, tra enigmi e prove di ingegno per scoprire i segreti del castello.

«La Giornata nazionale delle Famiglie al Museo è un’occasione unica per coniugare scoperta e apprendimento in chiave ludica – spiega l’architetto Francesco Longobardi, delegato della Direzione regionale Musei nazionali Puglia – perché i musei non sono solo luoghi da ammirare, ma spazi da vivere, capaci di raccontare storie diverse a pubblici diversi».