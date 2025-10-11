Edizione n° 5852

BALLON D'ESSAI

FOGGIA // Degrado al Quartiere Ferrovia, la denuncia di un vigile: “Qui di tutto e di più. Appena ce ne andiamo, le risse”
11 Ottobre 2025 - ore  23:54

CALEMBOUR

GENNARO // Appello del Vescovo per la mamma di Gennaro Fiscarelli: “Chi sa qualcosa, aiuti questa donna”
12 Ottobre 2025 - ore  10:41

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, il cucciolo Erion trovato coperto di catrame: una nuova missione di salvezza ‘Sulle orme di Enea’

ERION Manfredonia, il cucciolo Erion trovato coperto di catrame: una nuova missione di salvezza ‘Sulle orme di Enea’

Il cucciolo, subito ribattezzato Erion, respirava a fatica. Portato d’urgenza dal veterinario, le lastre hanno rivelato un quadro gravissimo

Manfredonia, il cucciolo Erion trovato coperto di catrame: una nuova missione di salvezza ‘Sulle orme di Enea’

Manfredonia, il cucciolo Erion trovato coperto di catrame: una nuova missione di salvezza ‘Sulle orme di Enea’

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
11 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia (FG) – Un piccolo maremmano è stato ritrovato sul ciglio di una strada, nei giorni scorsi in agro di Monte Sant’Angelo, ridotto in condizioni disperate: magrissimo, spossato, e con metà del corpo ricoperto di catrame. A notarlo è stata una volontaria, che non ha esitato un istante a intervenire per salvarlo.

«Quando mi ha raccontato la situazione – spiega una volontaria di un rifugio – mi si è spezzato il cuore. Al momento il nostro rifugio è pieno, con tanti casi difficili che richiedono cure e attenzioni continue. Ma davanti a tanto dolore non si può restare indifferenti».

Il cucciolo, subito ribattezzato Erion, respirava a fatica. Portato d’urgenza dal veterinario, le lastre hanno rivelato un quadro gravissimo: una frattura scomposta del femore e, cosa ancor più preoccupante, la rottura del diaframma, probabilmente dovuta a un violento investimento.

«La situazione è drammatica – raccontano i volontari –. Lo abbiamo preso in carico con l’aiuto dei nostri veterinari, che hanno dato le prime indicazioni per tenerlo stabile fino al trasferimento».

Domani Erion lascerà la Puglia per raggiungere il centro specializzato del rifugio, dove martedì sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico che potrebbe salvarlo.

«Non so se ho abbastanza energie – confessa la volontaria –. Ogni giorno è una battaglia, ma non potevo fingere di non sentire quel grido d’aiuto. Lo chiamerò Erion, e ce la metteremo tutta per dargli un futuro».

Conclude con un messaggio di speranza: “Sulle orme di Enea, una nuova missione sta per iniziare”.

1 commenti su "Manfredonia, il cucciolo Erion trovato coperto di catrame: una nuova missione di salvezza ‘Sulle orme di Enea’"

  1. Bastardo! Bastardo! Bastardo! Infinitamente bastardo! Non al cane certamente ma a quel pezzo di merda che lo ha ridotto quelle condizioni. Dio sa quello che deve fare! Innanzitutto salvare Erion e poi punire quel delinquente!

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.