Manfredonia (FG) – Un piccolo maremmano è stato ritrovato sul ciglio di una strada, nei giorni scorsi in agro di Monte Sant’Angelo, ridotto in condizioni disperate: magrissimo, spossato, e con metà del corpo ricoperto di catrame. A notarlo è stata una volontaria, che non ha esitato un istante a intervenire per salvarlo.

«Quando mi ha raccontato la situazione – spiega una volontaria di un rifugio – mi si è spezzato il cuore. Al momento il nostro rifugio è pieno, con tanti casi difficili che richiedono cure e attenzioni continue. Ma davanti a tanto dolore non si può restare indifferenti».

Il cucciolo, subito ribattezzato Erion, respirava a fatica. Portato d’urgenza dal veterinario, le lastre hanno rivelato un quadro gravissimo: una frattura scomposta del femore e, cosa ancor più preoccupante, la rottura del diaframma, probabilmente dovuta a un violento investimento.

«La situazione è drammatica – raccontano i volontari –. Lo abbiamo preso in carico con l’aiuto dei nostri veterinari, che hanno dato le prime indicazioni per tenerlo stabile fino al trasferimento».

Domani Erion lascerà la Puglia per raggiungere il centro specializzato del rifugio, dove martedì sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico che potrebbe salvarlo.

«Non so se ho abbastanza energie – confessa la volontaria –. Ogni giorno è una battaglia, ma non potevo fingere di non sentire quel grido d’aiuto. Lo chiamerò Erion, e ce la metteremo tutta per dargli un futuro».

Conclude con un messaggio di speranza: “Sulle orme di Enea, una nuova missione sta per iniziare”.