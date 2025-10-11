Figura conosciuta e stimata a Manfredonia, dove per anni ha gestito con dedizione e passione l’ex Pizzeria Quadrifoglio - ph sq

Manfredonia, 10 ottobre 2025 – Si è spenta all’età di 70 anni, Rosanna Bottalico, vedova di Damiano Armiento, figura conosciuta e stimata a Manfredonia, dove per anni ha gestito con dedizione e passione l’ex Pizzeria Quadrifoglio in via delle Antiche Mura.

Donna di carattere, generosa e profondamente legata alla sua famiglia, Rosanna ha affrontato con grande forza e dignità un lungo periodo di sofferenza, fino al suo ultimo giorno. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo tra i suoi cari, ma anche in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla e apprezzarla per la sua umanità e il suo sorriso accogliente.

A darne il triste annuncio i figli, i familiari e i parenti tutti.

Le esequie si terranno sabato 11 ottobre alle ore 16:00 presso la Chiesa Parrocchiale della Sacra Famiglia di Manfredonia. La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio del Presidio territoriale di Monte Sant’Angelo.

“Dopo tanta sofferenza sei volata in cielo. Resterai per sempre nei nostri cuori” – scrivono commossi il figlio e la famiglia Armiento, che desiderano ricordarla come una donna di grande cuore, esempio di amore e dedizione.

Condoglianze di cuore ai familiari della donna.