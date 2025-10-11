Edizione n° 5850

BALLON D'ESSAI

INDUSTRIA // I giganti di Foggia e della Capitanata: chi guida i fatturati 2024
11 Ottobre 2025 - ore  10:00

CALEMBOUR

DASPO // Vieste, rissa in discoteca: dieci giovani colpiti da “Daspo Willy”
11 Ottobre 2025 - ore  09:38

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia in lutto per la scomparsa di Rosanna Bottalico, storica titolare dell’ex Pizzeria Quadrifoglio

ROSANNA Manfredonia in lutto per la scomparsa di Rosanna Bottalico, storica titolare dell’ex Pizzeria Quadrifoglio

Donna di carattere, generosa e profondamente legata alla sua famiglia

figura conosciuta e stimata a Manfredonia, dove per anni ha gestito con dedizione e passione l’ex Pizzeria Quadrifoglio

Figura conosciuta e stimata a Manfredonia, dove per anni ha gestito con dedizione e passione l’ex Pizzeria Quadrifoglio - ph sq

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
11 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 10 ottobre 2025 – Si è spenta all’età di 70 anni, Rosanna Bottalico, vedova di Damiano Armiento, figura conosciuta e stimata a Manfredonia, dove per anni ha gestito con dedizione e passione l’ex Pizzeria Quadrifoglio in via delle Antiche Mura.

Donna di carattere, generosa e profondamente legata alla sua famiglia, Rosanna ha affrontato con grande forza e dignità un lungo periodo di sofferenza, fino al suo ultimo giorno. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo tra i suoi cari, ma anche in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla e apprezzarla per la sua umanità e il suo sorriso accogliente.

A darne il triste annuncio i figli, i familiari e i parenti tutti.

Le esequie si terranno sabato 11 ottobre alle ore 16:00 presso la Chiesa Parrocchiale della Sacra Famiglia di Manfredonia. La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio del Presidio territoriale di Monte Sant’Angelo.

Dopo tanta sofferenza sei volata in cielo. Resterai per sempre nei nostri cuori” – scrivono commossi il figlio e la famiglia Armiento, che desiderano ricordarla come una donna di grande cuore, esempio di amore e dedizione.

Condoglianze di cuore ai familiari della donna.

3 commenti su "Manfredonia in lutto per la scomparsa di Rosanna Bottalico, storica titolare dell’ex Pizzeria Quadrifoglio"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Il comico deve essere cattivo. Mi piacerebbe ritrovare il Benigni che non si faceva scrupoli". Paolo Bonacelli

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.