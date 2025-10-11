Edizione n° 5851

11 Ottobre 2025 - ore  10:00

Home // Manfredonia // Manfredonia, primo match stagionale di pallavolo contro Lucera

SERIE D Manfredonia, primo match stagionale di pallavolo contro Lucera

Il fischio d’inizio è fissato per sabato 11 ottobre alle ore 18:15, in un match che promette spettacolo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Ottobre 2025
Manfredonia // Sport //

Dopo mesi di preparazione e allenamenti intensi, la New Volley Manfredonia è pronta a tornare in campo per l’esordio stagionale nel campionato di Serie D maschile.

La prima sfida del nuovo campionato vedrà i sipontini affrontare la ASD New Volley Lucera tra le mura amiche del Paladante. Il fischio d’inizio è fissato per sabato 11 ottobre alle ore 18:15, in un match che promette spettacolo e grande entusiasmo sugli spalti.

La formazione manfredoniana si presenta ai nastri di partenza con rinnovato entusiasmo e con la stessa grinta e determinazione che da sempre la contraddistinguono. L’obiettivo è iniziare il campionato nel migliore dei modi, spinta anche dal calore del pubblico di casa, chiamato a sostenere i propri beniamini in questa nuova avventura sportiva.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di pallavolo: al Paladante di Manfredonia si alza il sipario su una nuova stagione di emozioni, passione e sport vero.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

