Home // Manfredonia // Cerignola. Truffe su Marketplace: il finto venditore di auto che raggira gli utenti con bonifici istantanei

Dopo essere caduto nella trappola, ho deciso di sporgere querela alle autorità competenti nei confronti sia del presunto commerciante, sia del figlio che ha ricevuto il bonifico

Michele Solatia
11 Ottobre 2025
Un presunto commerciante d’auto, con tanto di partita IVA attiva, utilizza la piattaforma Marketplace di Facebook per trarre in inganno acquirenti ignari. La dinamica è sempre la stessa: pubblica annunci di auto a prezzi apparentemente vantaggiosi, instaura una conversazione rassicurante con l’interessato e, per rendere più credibile la trattativa, simula la presenza di un altro potenziale acquirente “in procinto di concludere”.

È in quel momento che arriva la richiesta di un bonifico istantaneo da 1.000 euro, presentato come “anticipo necessario per bloccare la vettura”.

Una volta ricevuto il denaro – che viene accreditato su una carta intestata al figlio ventenne, risultato incensurato – l’auto promessa non arriva mai. L’uomo rimanda di giorno in giorno la consegna, accampando scuse e false giustificazioni, fino a sparire completamente, lasciando la vittima senza denaro né vettura.

La denuncia e le scoperte successive

Dopo essere caduto nella trappola, ho deciso di sporgere querela alle autorità competenti nei confronti sia del presunto commerciante, sia del figlio che ha ricevuto il bonifico. Le indagini hanno rivelato che questa non è un’azione isolata, ma una pratica consolidata che si ripete da tempo, con diverse vittime in tutta Italia.

Nonostante le segnalazioni e le denunce, l’uomo continua a pubblicare nuovi annunci su Marketplace, utilizzando sempre lo stesso schema e ingannando altri potenziali acquirenti. Si tratta, a tutti gli effetti, di una truffa sistematica che sfrutta le vulnerabilità dei sistemi online e la buona fede delle persone.

Un appello alla prudenza

L’obiettivo di questa segnalazione è informare e prevenire ulteriori episodi simili. È importante ricordare che, in trattative online di questo tipo:

  • Non bisogna mai versare anticipi o caparre su carte o conti personali senza prima verificare l’identità del venditore.

  • È fondamentale controllare la corrispondenza tra il titolare dell’auto e chi la propone in vendita.

  • Bisogna diffidare da chi richiede pagamenti urgenti o insiste sulla rapidità della transazione.

1 commenti su "Cerignola. Truffe su Marketplace: il finto venditore di auto che raggira gli utenti con bonifici istantanei"

