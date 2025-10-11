“Oggi il Teatro Petruzzelli con tutti i suoi lavoratori ha voluto dedicare la recita del Don Carlo di Verdi a un valente ed appassionato musicista barese prematuramente scomparso.

Michele Petrella era un professore dell’Orchestra del Petruzzelli, dove fin dalla riapertura del Teatro, suonava il contrabbasso e chi ha avuto la fortuna di conoscerlo ricorderà sempre il suo valore umano e la sua indiscutibile professionalità.

Ai suoi cari, ai suoi colleghi che hanno scelto di ricordarlo con la musica che tanto amava, giunga un forte abbraccio da tutti noi”. Lo sottolinea il sindaco di Bari e presidente della Fondazione Teatro Petruzzelli, Vito Leccese.

