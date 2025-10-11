Edizione n° 5851

BALLON D'ESSAI

INDUSTRIA // I giganti di Foggia e della Capitanata: chi guida i fatturati 2024
11 Ottobre 2025 - ore  10:00

CALEMBOUR

DASPO // Vieste, rissa in discoteca: dieci giovani colpiti da “Daspo Willy”
11 Ottobre 2025 - ore  09:38

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Muore musicista orchestra Petruzzelli, dedicata recita Don Carlo

DON CARLO Muore musicista orchestra Petruzzelli, dedicata recita Don Carlo

"Oggi il Teatro Petruzzelli con tutti i suoi lavoratori ha voluto dedicare la recita del Don Carlo di Verdi a un valente ed appassionato musicista barese prematuramente scomparso.

PETRUZZELLI, 2025

PETRUZZELLI, 2025

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Ottobre 2025
Bari // Cronaca //

“Oggi il Teatro Petruzzelli con tutti i suoi lavoratori ha voluto dedicare la recita del Don Carlo di Verdi a un valente ed appassionato musicista barese prematuramente scomparso.

Michele Petrella era un professore dell’Orchestra del Petruzzelli, dove fin dalla riapertura del Teatro, suonava il contrabbasso e chi ha avuto la fortuna di conoscerlo ricorderà sempre il suo valore umano e la sua indiscutibile professionalità.

Ai suoi cari, ai suoi colleghi che hanno scelto di ricordarlo con la musica che tanto amava, giunga un forte abbraccio da tutti noi”. Lo sottolinea il sindaco di Bari e presidente della Fondazione Teatro Petruzzelli, Vito Leccese.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.