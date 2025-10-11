Edizione n° 5851

BALLON D'ESSAI

INDUSTRIA // I giganti di Foggia e della Capitanata: chi guida i fatturati 2024
11 Ottobre 2025 - ore  10:00

CALEMBOUR

DASPO // Vieste, rissa in discoteca: dieci giovani colpiti da “Daspo Willy”
11 Ottobre 2025 - ore  09:38

Home // Cronaca // Regionali: la lista del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione di Foggia, votazioni poi nomi ufficiali

FOGGIA Regionali: la lista del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione di Foggia, votazioni poi nomi ufficiali

La lista, presentata con il simbolo “Movimento 2050”, comprende sette nomi scelti per rappresentare il territorio della Capitanata

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Sono stati ufficializzati i candidati del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione di Foggia in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025. La lista, presentata con il simbolo “Movimento 2050”, comprende sette nomi scelti per rappresentare il territorio della Capitanata nella competizione per il Consiglio regionale pugliese.

I candidati ufficiali sono:

  • Rosa Barone, nata a Foggia il 2 dicembre 1976;
  • Michele Longo, nato a San Giovanni Rotondo il 30 maggio 1972;
  • Angelo Pasquale Masucci, nato a San Giovanni Rotondo il 27 marzo 1977;
  • Giuseppa detta Giusy Albano, nata a Foggia il 4 agosto 1974;
  • Laura Valentino, nata a Cerignola il 10 luglio 1969;
  • Gianluca Totaro, nato a Manfredonia il 12 settembre 1995;
  • Stefano Santangelo, nato a Manfredonia il 12 settembre 1995.

Con la pubblicazione della lista, il Movimento 5 Stelle conferma la propria squadra per la Capitanata, pronta a partecipare alla sfida elettorale che determinerà i nuovi rappresentanti della Puglia. La lista sarà ora sottoposta alla ratifica ufficiale da parte degli organi competenti, in vista dell’apertura della campagna elettorale.

