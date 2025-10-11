Sono stati ufficializzati i candidati del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione di Foggia in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025. La lista, presentata con il simbolo “Movimento 2050”, comprende sette nomi scelti per rappresentare il territorio della Capitanata nella competizione per il Consiglio regionale pugliese.
I candidati ufficiali sono:
- Rosa Barone, nata a Foggia il 2 dicembre 1976;
- Michele Longo, nato a San Giovanni Rotondo il 30 maggio 1972;
- Angelo Pasquale Masucci, nato a San Giovanni Rotondo il 27 marzo 1977;
- Giuseppa detta Giusy Albano, nata a Foggia il 4 agosto 1974;
- Laura Valentino, nata a Cerignola il 10 luglio 1969;
- Gianluca Totaro, nato a Manfredonia il 12 settembre 1995;
- Stefano Santangelo, nato a Manfredonia il 12 settembre 1995.
Con la pubblicazione della lista, il Movimento 5 Stelle conferma la propria squadra per la Capitanata, pronta a partecipare alla sfida elettorale che determinerà i nuovi rappresentanti della Puglia. La lista sarà ora sottoposta alla ratifica ufficiale da parte degli organi competenti, in vista dell’apertura della campagna elettorale.
1 commenti su "Regionali: la lista del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione di Foggia, votazioni poi nomi ufficiali"
E Tonì? Javete angóre a Mambrdógn o c n jì jùte da u cumbagn sùve a Venezzjie?