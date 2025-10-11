Edizione n° 5851

INDUSTRIA // I giganti di Foggia e della Capitanata: chi guida i fatturati 2024
11 Ottobre 2025 - ore  10:00

DASPO // Vieste, rissa in discoteca: dieci giovani colpiti da “Daspo Willy”
11 Ottobre 2025 - ore  09:38

Serie D, sfida delicata al "Miramare": il Manfredonia ospita il lanciatissimo Martina

CALCIO Serie D, sfida delicata al “Miramare”: il Manfredonia ospita il lanciatissimo Martina

I sipontini cercano riscatto, ma i biancazzurri di Laterza arrivano da imbattuti

I sipontini cercano riscatto, ma i biancazzurri di Laterza arrivano da imbattuti

ph Dilettanti Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Sarà una domenica di fuoco quella del 12 ottobre 2025 al “Miramare”, dove il Manfredonia Calcio affronterà l’ASD Martina nella settima giornata del campionato di Serie D – Girone H. Fischio d’inizio alle ore 15:30 per una sfida che mette di fronte due squadre agli antipodi per rendimento e ambizioni.

Da una parte c’è un Manfredonia in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione complicato: la formazione allenata da Luigi Pezzella occupa il 17° posto in classifica con appena 4 punti (una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte). I biancocelesti hanno realizzato 9 gol, ma ne hanno subiti 13, segnale di una difesa ancora da registrare e di una squadra che fatica a trovare continuità, anche tra le mura amiche dove è arrivata una sola vittoria.

Dall’altra parte, il Martina di Giuseppe Laterza si presenta da seconda forza del girone, forte dei 14 punti conquistati in sei giornate. I pugliesi sono imbattuti e vantano numeri da capolista: 9 gol segnati e appena 3 subiti, frutto di una difesa solida e di un attacco concreto. In trasferta, la formazione martinese ha già raccolto due vittorie e un pareggio, dimostrando grande maturità e organizzazione di gioco.

Per il Manfredonia, quella contro il Martina è una prova di orgoglio: la squadra dovrà reagire davanti al proprio pubblico e mostrare carattere per tornare a muovere la classifica. Pezzella chiederà compattezza e attenzione difensiva, consapevole di affrontare una delle squadre più in forma del torneo.

Sul fronte opposto, il Martina arriva con entusiasmo e fiducia, pronto a consolidare il proprio piazzamento d’alta classifica. «Siamo in un buon momento e dobbiamo continuare su questa strada», ha dichiarato il tecnico Laterza alla vigilia, invitando i suoi a non sottovalutare una gara che, sulla carta, nasconde più di un’insidia.

L’ultimo precedente tra le due formazioni sorride proprio al Martina, vittorioso 2-1 nel confronto più recente. Anche i numeri complessivi dei quattro ultimi scontri diretti confermano un leggero predominio dei biancazzurri: due vittorie, un pareggio e un successo per il Manfredonia.

Forma recente:

  • Manfredonia: 1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte
  • Martina: 3 vittorie, 2 pareggi

Secondo le analisi e i pronostici, il Martina parte favorito (esito 1X2: 2), mentre è considerato poco probabile che entrambe le squadre vadano a segno. Una partita, insomma, che promette intensità e contrasti: il Manfredonia cerca punti per risalire, il Martina vuole confermare il suo ruolo da protagonista nel Girone H. Tutto è pronto per un pomeriggio di grande calcio allo stadio “Miramare”.

Lo riporta livetipsportal.com

1 commenti su "Serie D, sfida delicata al “Miramare”: il Manfredonia ospita il lanciatissimo Martina"

  1. Visto che la tifoseria ospite e stata inibita x l’accessovisto il prezzo esoso dei biglietti, vistoil valore tecnico del Martina Franca che probabilmente ci massacrerà con un risultato tennistico, perché non ridurre i prezzi dei biglietti e cercare di riempire tutti i settori del Miramare? Se domenica perde il Manfredonia, ultimo posto in classifica, polemiche e perdite future di gran fette dii pubblico! Possibile che non ci sia una mente pensante, uno che sappia coinvolgere tutta la città per incoraggiare la squadra?

Lascia un commento

Nessun campo trovato.