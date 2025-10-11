Serie D, sfida delicata al “Miramare”: il Manfredonia ospita il lanciatissimo Martina

MANFREDONIA – Sarà una domenica di fuoco quella del 12 ottobre 2025 al “Miramare”, dove il Manfredonia Calcio affronterà l’ASD Martina nella settima giornata del campionato di Serie D – Girone H. Fischio d’inizio alle ore 15:30 per una sfida che mette di fronte due squadre agli antipodi per rendimento e ambizioni.

Da una parte c’è un Manfredonia in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione complicato: la formazione allenata da Luigi Pezzella occupa il 17° posto in classifica con appena 4 punti (una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte). I biancocelesti hanno realizzato 9 gol, ma ne hanno subiti 13, segnale di una difesa ancora da registrare e di una squadra che fatica a trovare continuità, anche tra le mura amiche dove è arrivata una sola vittoria.

Dall’altra parte, il Martina di Giuseppe Laterza si presenta da seconda forza del girone, forte dei 14 punti conquistati in sei giornate. I pugliesi sono imbattuti e vantano numeri da capolista: 9 gol segnati e appena 3 subiti, frutto di una difesa solida e di un attacco concreto. In trasferta, la formazione martinese ha già raccolto due vittorie e un pareggio, dimostrando grande maturità e organizzazione di gioco.

Per il Manfredonia, quella contro il Martina è una prova di orgoglio: la squadra dovrà reagire davanti al proprio pubblico e mostrare carattere per tornare a muovere la classifica. Pezzella chiederà compattezza e attenzione difensiva, consapevole di affrontare una delle squadre più in forma del torneo.

Sul fronte opposto, il Martina arriva con entusiasmo e fiducia, pronto a consolidare il proprio piazzamento d’alta classifica. «Siamo in un buon momento e dobbiamo continuare su questa strada», ha dichiarato il tecnico Laterza alla vigilia, invitando i suoi a non sottovalutare una gara che, sulla carta, nasconde più di un’insidia.

L’ultimo precedente tra le due formazioni sorride proprio al Martina, vittorioso 2-1 nel confronto più recente. Anche i numeri complessivi dei quattro ultimi scontri diretti confermano un leggero predominio dei biancazzurri: due vittorie, un pareggio e un successo per il Manfredonia.

Forma recente:

Manfredonia: 1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte

1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte Martina: 3 vittorie, 2 pareggi

Secondo le analisi e i pronostici, il Martina parte favorito (esito 1X2: 2), mentre è considerato poco probabile che entrambe le squadre vadano a segno. Una partita, insomma, che promette intensità e contrasti: il Manfredonia cerca punti per risalire, il Martina vuole confermare il suo ruolo da protagonista nel Girone H. Tutto è pronto per un pomeriggio di grande calcio allo stadio “Miramare”.

Lo riporta livetipsportal.com