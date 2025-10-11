Il Sindaco Francesco di Feo, l’Assessore all’Ambiente e al Randagismo, Tonia Iodice, e l’Assessore alla Sanità, Maria Rosaria Capodivento, informano la cittadinanza che sono state segnalate recenti presenze di cinghiali nel centro abitato e nelle immediate periferie.

È già stata trasmessa apposita segnalazione alla Polizia Provinciale, alla Regione Puglia, al Servizio Veterinario della ASL BT e alla Prefettura, per le opportune valutazioni e i conseguenti interventi.

Si precisa che la problematica, che interessa anche i Comuni limitrofi, potrebbe comportare riflessi sia in termini di sicurezza pubblica sia in ambito sanitario.

Si invitano pertanto i cittadini a: Non avvicinarsi in alcun modo agli animali e a non tentare interventi autonomi; Prestare la massima attenzione durante gli spostamenti, soprattutto nelle ore serali o in zone poco illuminate; Segnalare tempestivamente eventuali avvistamenti alla Polizia Locale (0883 634427) o alle forze di polizia al numero di emergenza 112. Il Comando di Polizia Locale ricorda che eventuali iniziative non autorizzate per la cattura o l’allontanamento degli animali rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica e saranno oggetto di verifica da parte delle forze dell’ordine. L’Amministrazione Comunale ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e il senso di responsabilità, elementi fondamentali per garantire la sicurezza di tutti.

Ufficio Comunicazioni e Staff del Sindaco Comune di Trinitapoli