Dal 12 ottobre 2025, viaggiare in Europa non sarà più come prima. L’Unione Europea dice addio ai timbri cartacei sul passaporto e inaugura una nuova era digitale con l’Entry/Exit System (EES), un sistema automatizzato che introdurrà controlli biometrici per i cittadini provenienti da Paesi extra-Ue, compreso il Regno Unito.

L’obiettivo: rendere più sicuri e tracciabili gli ingressi e le uscite dai confini europei, snellendo le procedure e contrastando l’immigrazione irregolare.

Come funziona il nuovo sistema

L’EES sostituisce il vecchio timbro manuale con una registrazione elettronica dei dati anagrafici e biometrici del viaggiatore: impronte digitali e scansione del volto. Ogni ingresso e uscita sarà tracciato digitalmente, con una registrazione nel database centrale eu-LISA, gestito dall’agenzia europea con sede a Tallinn, in Estonia.

Il sistema riguarderà tutti i Paesi dell’area Schengen e quattro Stati associati — Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera — e monitorerà i cittadini non appartenenti all’Ue che soggiornano per periodi brevi, fino a 90 giorni in un arco di 180.

In Italia, la sperimentazione parte da Milano Linate, Malpensa e Roma Fiumicino, dove il nuovo sistema sarà introdotto in via pilota. A seguire, sarà esteso anche ai porti di Civitavecchia e Genova, prima di essere implementato su tutto il territorio nazionale.

Addio ai timbri, benvenuti ai dati biometrici

All’arrivo in aeroporto o al porto, i viaggiatori extra-Ue dovranno scansionare il passaporto, fornire le impronte digitali e una foto del volto. In alcuni scali, parte della procedura potrà essere completata in anticipo tramite chioschi self-service o applicazioni dedicate. I minori di 12 anni saranno esentati dal rilevamento delle impronte.

Una volta registrato, il passeggero potrà contare su controlli più rapidi nei viaggi successivi: il sistema confronterà automaticamente i dati già presenti nel database.

Chi possiede un passaporto elettronico potrà utilizzare i varchi automatici contrassegnati dal simbolo dorato della fotocamera, che permettono un passaggio veloce dopo la verifica biometrica.

Una transizione graduale

Il nuovo sistema entrerà in vigore in modo progressivo. Dal 20 ottobre, le verifiche biometriche saranno applicate inizialmente al 10% dei viaggiatori in arrivo o in partenza dalle frontiere esterne, per poi estendersi gradualmente fino a coprire tutti i passeggeri entro aprile 2026, come previsto dal Regolamento (UE) 2025/1534.

La gestione operativa in Italia è affidata alla Polizia di Frontiera, che sarà supportata da personale tecnico per garantire la transizione digitale senza interruzioni nei flussi aeroportuali e portuali.

Possibili disagi nelle prime settimane

Come in ogni fase di transizione tecnologica, le autorità prevedono tempi di attesa più lunghi nelle prime settimane di applicazione, soprattutto negli scali principali. Gli operatori consigliano ai viaggiatori di presentarsi con maggiore anticipo per le operazioni di imbarco, in particolare nei voli intercontinentali.

Tuttavia, una volta a regime, l’EES promette di ridurre i tempi di controllo, migliorare la sicurezza e semplificare la raccolta dei dati, consentendo alle autorità di verificare in tempo reale la durata effettiva dei soggiorni e individuare eventuali violazioni dei termini di ingresso.

Sicurezza e tutela dei dati

L’architettura tecnologica del sistema è stata progettata secondo i principi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). Le informazioni biometriche saranno conservate in forma crittografata e accessibili solo alle autorità competenti, con rigidi protocolli di sicurezza.

Ogni Paese membro sarà responsabile della raccolta e trasmissione dei dati, ma la gestione complessiva rimarrà centralizzata presso eu-LISA, che garantirà l’interoperabilità tra i diversi sistemi nazionali.

Un passo verso il futuro digitale dei confini europei

L’Entry/Exit System rappresenta uno dei pilastri del nuovo pacchetto “Smart Borders” dell’Unione Europea, insieme al sistema ETIAS, che entrerà in vigore nel 2026 e richiederà ai viaggiatori extra-Ue una pre-autorizzazione elettronica prima di entrare nell’area Schengen.

Con questi strumenti, Bruxelles punta a costruire una frontiera più intelligente, sicura e tecnologica, capace di coniugare il diritto alla mobilità con le esigenze di controllo e prevenzione.

Lo riporta il tgcom24.com.