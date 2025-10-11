Vieste sotto choc per la tragica e prematura scomparsa del piccolo Donato, un bambino di soli dieci anni colpito da un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione. Inutili i soccorsi: per il bambino non c’è stato nulla da fare.

Il dolore è profondo e coinvolge l’intera comunità. Anche il sindaco Giuseppe Nobiletti, primo cittadino di Vieste, ha voluto esprimere il proprio cordoglio con un messaggio diffuso sui social: “La tragica scomparsa del piccolo Donato colpisce al cuore l’intera comunità di Vieste, lasciandoci attoniti di fronte a un dolore che nessuna parola può alleviare. A nome personale e dell’amministrazione comunale, esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia Matassa.”

Un lutto che lascia sgomenta tutta Vieste, stretta intorno ai familiari del bambino in questo momento di indicibile dolore.