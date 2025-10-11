Edizione n° 5851

Home // Cronaca // Vieste in lutto per la morte del piccolo Donato, bimbo di 10 anni stroncato da un malore

DONATO Vieste in lutto per la morte del piccolo Donato, bimbo di 10 anni stroncato da un malore

Vieste sotto choc per la tragica e prematura scomparsa del piccolo Donato, un bambino di soli dieci anni colpito da un malore improvviso

Sindaco Giuseppe Nobiletti

Il sindaco Giuseppe Nobiletti durante una passata video intervista

Redazione
11 Ottobre 2025
Vieste sotto choc per la tragica e prematura scomparsa del piccolo Donato, un bambino di soli dieci anni colpito da un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione. Inutili i soccorsi: per il bambino non c’è stato nulla da fare.

Il dolore è profondo e coinvolge l’intera comunità. Anche il sindaco Giuseppe Nobiletti, primo cittadino di Vieste, ha voluto esprimere il proprio cordoglio con un messaggio diffuso sui social: “La tragica scomparsa del piccolo Donato colpisce al cuore l’intera comunità di Vieste, lasciandoci attoniti di fronte a un dolore che nessuna parola può alleviare. A nome personale e dell’amministrazione comunale, esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia Matassa.”

Un lutto che lascia sgomenta tutta Vieste, stretta intorno ai familiari del bambino in questo momento di indicibile dolore.

