Edizione n° 5851

BALLON D'ESSAI

INDUSTRIA // I giganti di Foggia e della Capitanata: chi guida i fatturati 2024
11 Ottobre 2025 - ore  10:00

CALEMBOUR

DASPO // Vieste, rissa in discoteca: dieci giovani colpiti da “Daspo Willy”
11 Ottobre 2025 - ore  09:38

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Vieste, rissa in discoteca: dieci giovani colpiti da “Daspo Willy”

DASPO Vieste, rissa in discoteca: dieci giovani colpiti da “Daspo Willy”

Dieci giovani, tra cui tre minorenni, sono stati raggiunti da un provvedimento di divieto di accesso ai locali pubblici

CARABINIERI VIESTE - COMANDO COMPAGNIA DI MANFREDONIA (ARCHIVIO)

CARABINIERI VIESTE - COMANDO COMPAGNIA DI MANFREDONIA (ARCHIVIO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Ottobre 2025
Cronaca // Gargano //

Dieci giovani, tra cui tre minorenni, sono stati raggiunti da un provvedimento di divieto di accesso ai locali pubblici (cosiddetto “Daspo Willy”) emesso dal Questore di Foggia su proposta dei Carabinieri della Tenenza di Vieste. I destinatari sono sette residenti di Vieste e tre di Foggia.

Il provvedimento è legato a una violenta rissa scoppiata nella notte del 27 luglio scorso all’interno di una discoteca del litorale viestano. Lo scontro, nato per futili motivi, ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri, che sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e identificare tutti i partecipanti, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine.

L’episodio, avvenuto in un locale molto frequentato da giovani, ha destato forte allarme sociale nella comunità di Vieste. Il “Daspo Willy” vieta ai destinatari l’accesso e lo stazionamento nelle vicinanze di pubblici esercizi e locali di intrattenimento del territorio comunale.

La violazione del provvedimento comporta pene severe, tra cui la reclusione da uno a tre anni e multe da 10.000 a 24.000 euro, come previsto dal “Decreto Caivano”, in vigore dal settembre 2023 per contrastare il disagio giovanile e la criminalità diffusa.

L’Arma dei Carabinieri ha sottolineato che l’adozione di tali misure rientra in un più ampio piano di prevenzione e sicurezza pubblica, volto a tutelare la serenità e il decoro delle comunità locali. Le attività di controllo del territorio proseguiranno con costanza per garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini.

1 commenti su "Vieste, rissa in discoteca: dieci giovani colpiti da “Daspo Willy”"

  1. Della Daspo Willy certi soggetti, specialmente se sono noti alle forze dell’ordine, si puliscono il cu…lo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è tutto quello che sta prima e quello e che sta dopo. Magari bisognerebbe tenere più in considerazione il durante.” Massimo Troisi

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.