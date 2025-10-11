Dieci giovani, tra cui tre minorenni, sono stati raggiunti da un provvedimento di divieto di accesso ai locali pubblici (cosiddetto “Daspo Willy”) emesso dal Questore di Foggia su proposta dei Carabinieri della Tenenza di Vieste. I destinatari sono sette residenti di Vieste e tre di Foggia.

Il provvedimento è legato a una violenta rissa scoppiata nella notte del 27 luglio scorso all’interno di una discoteca del litorale viestano. Lo scontro, nato per futili motivi, ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri, che sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e identificare tutti i partecipanti, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine.

L’episodio, avvenuto in un locale molto frequentato da giovani, ha destato forte allarme sociale nella comunità di Vieste. Il “Daspo Willy” vieta ai destinatari l’accesso e lo stazionamento nelle vicinanze di pubblici esercizi e locali di intrattenimento del territorio comunale.

La violazione del provvedimento comporta pene severe, tra cui la reclusione da uno a tre anni e multe da 10.000 a 24.000 euro, come previsto dal “Decreto Caivano”, in vigore dal settembre 2023 per contrastare il disagio giovanile e la criminalità diffusa.

L’Arma dei Carabinieri ha sottolineato che l’adozione di tali misure rientra in un più ampio piano di prevenzione e sicurezza pubblica, volto a tutelare la serenità e il decoro delle comunità locali. Le attività di controllo del territorio proseguiranno con costanza per garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini.