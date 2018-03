Pdl contrasto Gioco d’azzardo, via libera I commissione

Di:

Bari – VIA libera della prima commissione consiliare (Bilancio) presieduta daalla proposta di legge per il contrasto alla diffusione del Gioco d’azzardo patologico (Gap) presentata dai gruppi consiliari de La Puglia per Vendola e SEL, primo firmatario il capogruppo de LPpV, Angelo Disabato. Con il nulla osta del servizio ragioneria al referto tecnico sulla copertura finanziaria, il provvedimento approderà domani in Consiglio regionale con la sottoscrizione da parte di cinque consiglieri. La proposta prevede, tra le altre cose, un finanziamento di 150mila euro da ripartire tra le aziende sanitarie locali e le organizzazioni di volontariato per gli interventi di prevenzione, trattamento terapeutico e recupero sociale dei soggetti affetti da sindrome da gioco d’azzardo.

Parere favorevole della Commissione anche per il disegno di legge per la “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”.

Redazione Stato