Anniversario Viale Giotto. Deposizione corona al cimitero (FOTO)

Cerimonia in ricordo delle Vittime del crollo di viale Giotto Miranda: “Una immane tragedia che ha rinsaldato in maniera indelebile il vincolo di fratellanza tra i cittadini Foggiani”

Oggi pomeriggio nel piazzale antistante il monumento alle vittime di Viale Giotto si è svolta una cerimonia di commemorazione in occasione del 19° anniversario della tragedia. “Sono passati 19 lunghi anni, ma il dolore è ancora lo stesso – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale Luigi Miranda – Di fronte ad una tragedia personale o collettiva il dolore non passa né si dimentica: si può solo imparare a sopportarlo. Una tragedia così grande, cosi lacerante per le famiglie e l’intera comunità cittadina, non può diventare più lieve con il passare del tempo e non si può dimenticare. Quei corpi straziati, quei mattoni, quella polvere acre, l’impegno instancabile e generoso dei volontari e dei medici non possono ridursi ad un pezzo di storia cittadina da scrivere negli annuari, da raccontare ai più giovani. 67 nostri concittadini – uomini, donne, bambini – sono stati inghiottiti dai mattoni e dalla polvere di quel palazzo. Sei di loro non sono più stati ritrovati. Sono morti di notte, sorpresi nel sonno, traditi nella fiducia che riponevano nella propria casa, che è il luogo dove ci si sente protetti e al sicuro. E invece la morte li ha raggiunti proprio tra le mura di casa.

Quella tragedia ha smosso le forze e le anime migliori di Foggia. – prosegue Miranda – Per ore e ore un gruppo di eroi infaticabili hanno scavato tra le macerie, mentre altri eroi prestavano cure e soccorsi ai sopravvissuti e alle loro famiglie. E mentre questo esercito di eroi si muoveva intorno al cratere di Viale Giotto una città intera in silenzio, con il fiato sospeso sperava e pregava. In quei giorni il cuore di Foggia ha battuto più forte, e quel battito non si è più interrotto. Il crollo di Viale Giotto è diventato un elemento dell’identità cittadina. Così come i nostri padri e i nostri nonni rinsaldarono il vincolo di fratellanza nella tragedia bellica, nel ricordo delle vittime dei bombardamenti, così noialtri ci sentiamo ancora più uniti tra di noi e più legati alla nostra città di Foggia. Siamo più uniti, perché l’unità che nasce dal dolore è più forte e più salda. Per questo quel maledetto crollo non potrà mai essere dimenticato, e viale Giotto sarà per sempre un luogo dell’identità foggiana e del grande cuore dei foggiani. In questi anni i sopravvissuti hanno vissuto, con dolore, ma le loro vite sono andate avanti. Mi piace ricordare la piccola Laura, estratta viva con il pigiamino dalle macerie che avevano invece ucciso i suoi genitori. Poche settimane fa Laura si è laureata. È un messaggio di speranza – conclude Miranda – perché nonostante tutto, nonostante il dolore più forte, la vita va avanti. Deve andare avanti”.