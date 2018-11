Ase Manfredonia: tra presente e futuro

Di:

Il clamore e l’indignazione di questi giorni, per le assunzioni all’ASE (poi tempestivamente ed opportunamente sospese dal sindaco Riccardi), sono dovuti alle modalità con cui le stesse si andavano svolgendo. Con l’aumento della TARI, a marzo, si era presentata alla cittadinanza la possibilità di assumere personale per avere una Città più pulita. Le assunzioni erano, e sono, quindi, necessarie. È importante, però, che esse avvengano in assoluta trasparenza e con la ‘condivisione’ di tutta la comunità, e non già eventualmente ad ‘appannaggio’ dell’Amministratore Unico o dei consiglieri comunali. Le assunzioni debbono essere fatte e la *Città deve essere pulita*, perché questo stato di cose non è più tollerabile.

Quello che maggiormente preoccupa ora è, inoltre, la posizione espressa dai Sindaci di Vieste, Zapponeta e Monte Sant’Angelo, rispetto alla società partecipata. Il loro è un NO alla prospettiva di costituire l’ARO, perché non hanno più abbastanza fiducia e si mostrano piuttosto critici sulla gestione della Partecipata ASE.

L’impegno, oggi, dell’Amministrazione e di tutti i soggetti coinvolti deve essere, pertanto, il rilancio dell’area, che rappresenterebbe, oltre ad una seria ed efficace soluzione alla gestione dei rifiuti, una fattiva ed importante opportunità occupazionale.

Segretaria PD Manfredonia

Michelina Quitadamo