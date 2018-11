M5S Manfredonia: assemblea soci Ase, attenti al regolamento

Di:

Se si vuole evitare che venga dichiarata “nulla” l’approvazione del bilancio consuntivo 2017 dell’Ase – che l’assemblea dei soci dell’azienda dei servizi ecologici è chiamata a deliberare lunedì 12 novembre – sarà meglio che la stessa assemblea venga posticipata e si porti prima il provvedimento in Consiglio Comunale.

Non vorremmo farcene un vanto, ma siamo ancora una volta noi del Movimento 5 Stelle a rilevare l’ennesima, grave, anomalia di cui sta per macchiarsi l’Ente per colpa di una maggioranza incapace di governare in regime di correttezza, trasparenza e rispetto di atti normanti: nello specifico, il “Regolamento sulle modalità di esercizio del ‘controllo analogo’ sulle società partecipate del Comune di Manfredonia” stabilisce che il Sindaco può partecipare all’assemblea e votare il bilancio solo dopo averlo portato in consiglio comunale …E ciò non è avvenuto!!!

Nella nostra città, come ben noto, la gestione di servizi di igiene pubblica, raccolta e smaltimento rifiuti è affidata ad Ase SpA, società di cui il Comune è proprietario della quasi totalità del capitale sociale. Secondo l’ordinamento comunitario, l’amministrazione deve esercitare sulle società pubbliche destinatarie di affidamenti in house, il cosiddetto “controllo analogo”.

Il Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza n. 1181/2014) ha precisato che “il controllo analogo a quello esercitato sui servizi dell’ente affidante deve essere configurato in termini diversi e più intensi rispetto ai consueti controlli societari, quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti che l’ente concedente ritiene opportuni di quella ordinaria”.

All’articolo 14 del “Regolamento sul Controllo Analogo” si elencano gli atti sottoposti al controllo tra cui il bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori. Nel successivo articolo 15 (relativo alle modalità di esercizio del controllo) si precisa che le proposte di atti di cui all’art. 14, comma 1, punto 3 sono soggette – ai fini della loro definitiva adozione, o al fine della loro esecuzione – ad approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il termine utile per lo svolgimento dell’Assemblea. E’ inevitabile porsi qualche dubbio sui motivi di questo mancato passaggio in consiglio del bilancio consuntivo 2017 : cosa ci sarà di tanto grave da non voler portare il documento contabile all’attenzione della massima assise comunale? Come si sono espressi i revisori dei conti dell’azienda Ase? Qual è il giudizio espresso dai revisori dell’Ente?.

In merito, poi, alla recentissima e contestata iniziativa dell’A.U. dell’Ase, che ha deciso di procedere all’assunzione (sia pure a tempo determinato) di ulteriore personale, è utile innanzitutto chiarire che noi del Movimento 5 Stelle non siamo contrari alle assunzioni, ma al metodo che si utilizza. Già in passato, in occasione del personale che venne assunto per la distribuzione dei mastelli, effettuata nel 2016, denunciammo il metodo adottato. La scelta di attingere personale dalle agenzie interinali non esclude dall’obbligo di fare un avviso pubblico, in modo da non precludere a nessuno la possibilità di partecipare alla selezione. Infatti, dopo la nostra denuncia, tutte le successive assunzioni furono fatte a seguito di avvisi pubblici ed estrazioni.

Anche in quella circostanza emersero aspetti sconcertanti sul modus operandi della controllata comunale e di chi ne viene posto alla dirigenza, poiché quando chiedemmo al Sindaco se ritenesse politicamente e moralmente migliore la scelta di essersi affidati unicamente alla Manpower – senza emanazione di un bando di evidenza pubblica – il primo cittadino ebbe a risponderci di non essere stato informato dall’Azienda di tale intenzione, ignorando (o facendo finta di ignorare) che il “Regolamento sul Controllo Analogo” sostiene che determinate scelte da parte della società partecipata devono essere concordate con l’Amministrazione.

Ultimamente, però, ci hanno riprovato a fare i furbi, ma gli è andata male perché sono stati scoperti. Attenti, cari amministratori locali, potete credere di essere furbi, ma non potete pensare di essere i più furbi di tutti.

MOVIMENTO 5 STELLE MANFREDONIA

