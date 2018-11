Di:

Manfredonia, 10 novembre 2018. 8,5% è la percentuale di stranieri che vive in Italia: circa 5 milioni di persone, secondo l’ultima ricerca di Eurostat. Il dato, aggiornato al 1° gennaio 2018, è tra i più bassi di tutta l’Europa contro quelli, ad esempio, della Germania (10,5%), di Malta (11,8%) o del Lussemburgo (47,6%). Questo dato comprende gli stranieri ormai regolarizzati, mentre dei migranti giunti via mare tra il 1 gennaio e il 31 ottobre 2018 su suolo italiano si parla di circa 21.000 nuovi arrivi. Sul fronte della gestione dei flussi migratori il nuovo governo ha sostanzialmente continuato la linea tracciata dall’ex Ministro Minniti in seguito agli accordi con la Libia e altri paesi africani (il governo precedente aveva già ridotto gli ingressi), ma ha modificato la gestione delle imbarcazioni, aumentando i respingimenti e rendendo sempre più complicato il salvataggio in mare.

In Italia, dunque, l’aumento di immigrati regolarizzati è pari allo 0,4%, con maggiore incidenza in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Toscana (fonte: Istat).

Stando ai cittadini, tuttavia, la percentuale di stranieri presenti ormai in pianta stabile nel paese sarebbe di gran lunga più alta. Si parla di una media del 25-30% secondo la percezione comune, cioè circa un cittadino su quattro. Perché nell’immaginario collettivo il dato sull’immigrazione è così esasperato? La risposta a questa domanda è complessa e comprende diversi fattori: risentimento dei cittadini a causa di un problematico quadro politico, sociale ed economico per cui è facile, spesso, trovare un unico capro espiatorio, una non adeguata informazione e confronto di dati, una martellante campagna elettorale e tanto altro ancora. In conclusione: il problema dell’immigrazione esiste ed è reale, ma i dati ufficiali Istat dimostrano che, purtroppo, l’allarmismo immigrazione generato veicola la percezione comune in maniera rilevante, tanto da raggiungere cifre come il 70% in alcuni degli intervistati a Manfredonia sulla questione.

A cura di Carmen Palma,

Manfredonia 11 novembre 2018