Poker dell’Atalanta all’Inter

L’Atalanta vince e convince contro un’Inter che incappa probabilmente nella peggior giornata dall’inizio del campionato. La formazione di Spalletti aveva la miglior difesa e non subiva gol da tre turni, ma in una partita ne ha presi quattro da una formazione che ha fortemente beneficiato del ritorno di Ilicic in prima squadra. Dopo 9′ i padroni di casa passano in vantaggio con Hateboer che si lancia in scivolata su traversone di Gosens. La formazione di Gasperini non molla la presa dopo il vantaggio e solo per un po’ di sfortuna e per le parate di Handanovic non chiude il primo tempo con un vantaggio più cospicuo. Ad inizio ripresa (47′) l’Inter pareggia su rigore con Icardi.

Pare la classica partita dai due volti in cui le squadre dominano un tempo a testa, ma dopo qualche minuto appannaggio degli ospiti l’Atalanta torna prepotentemente a gestire il gioco. Al 62′ Mancini di testa sigla il nuovo vantaggio, all’88’, sempre di testa, tocca a Djimsiti spegnere ogni proposito di rimonta della squadra di Spalletti, nel recupero Gomez con un tiro a giro dei suoi firma il poker. L’Atalanta si riaffaccia così nelle zone alte della classifica con la quarta vittoria consecutiva, l’Inter interrompe la serie di sette vittorie di fila che la faceva marciare al ritmo di Juventus e Napoli.

