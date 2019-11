Allerta meteo: massima prudenza agli operatori mercatali in Puglia

L’allerta meteo lanciata in queste ore per la giornata di domani, martedì 12 novembre 2019, sta preoccupando le due Associazioni di Categoria UniPuglia e CasAmbulanti le quali, attraverso i loro uffici di Presidenza con Donato Gala e Savino Montaruli, raccomandano la massima prudenza agli operatori che in tale giornata dovessero recarsi nei comuni ove si svolgono i mercati nella giornata del martedì.

Sono infatti tantissimi quei comuni che hanno il loro mercato il martedì quindi la massima prudenza per quanto riguarda i fortissimi venti attesi, ed il vento è il maggior nemico degli Ambulanti, ma anche le fortissime piogge e temporali. Di qui la preventiva comunicazione di invito a tutti i Sindaci di quei comuni al fine di prevedere sin da domani, in caso di mancato svolgimento dei mercati e solo in tal caso, il loro recupero in altra giornata da concordare.

Ovviamente l’auspicio è che l’allerta possa rientrare e che non ci siano condizioni tali da impedire addirittura lo svolgimento dei mercati nella giornata di martedì 12 novembre 2019.