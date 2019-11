Bollo auto, arriva sconto per chi paga da conto corrente

Sconto per chi paga il bollo auto dal proprio conto corrente. Il taglio potrebbe passare dal 10% al 15% per gli automobilisti lombardi. E’ la novità a cui sta lavorando la Regione Lombardia, come prevede il progetto della Legge di Bilancio varata dalla giunta e destinata ad essere sottoposta al voto del Consiglio Regionale a dicembre.

“Stiamo lavorando a nuovi incentivi su bollo auto e altre entrate regionali per alleviare il carico fiscale dei lombardi”, ha scritto nei giorni scorsi Davide Caparini, assessore al Bilancio, finanza e semplificazione, in un post su Facebook.

FONTE ADKRONOS