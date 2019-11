Calcio, altra vittoria per il Manfredonia calcio

Il Manfredonia rimane a punteggio pieno in classifica, dopo la vittoria di ieri contro il Don Uva Bisceglie.

Cronaca: Al 19° minuto del 1° tempo, il Manfredonia passa in vantaggio con la rete di Telera. Al 22° goal di Trotta. Il Don Uva non accetta la momentanea sconfitta e prova ad accorciare le distanze con la rete di Pasculli, siglata al 4° minuto del 2° tempo. Al 19° goal di Stoppiello per i padroni di casa.

Analisi: Gioco buono del Manfredonia, mediocre dell’avversario. Buono l’arbitraggio.

Commento: Il Manfredonia mantiene il possesso palla nel 1° tempo, nel 2° rallenta il ritmo; l’avversario, infatti, approfitta per realizzare una marcatura degna di nota. Domenica prossima i sipontini affronteranno in trasferta il Norba Conversano.

Formazioni:

Manfredonia: Morgillo, De Filippo, Di Noia, Laboragine, Telera, Basta, Trotta, Cicerelli, Albrizio, Mastropasqua, Peres.

All.: Agnelli.

A disposizione: Ferrazzano, Ciuffreda, Tomaiuolo, Prota, Stoppiello, Roberto, Olivieri, Santoro, Grumo.

Don Uva: Sibio, Zagaria, Logoluso, De Cillis Gianbattista, Cafagna, Troilo Davide, Pietrantuono, Addario, Amoroso, Pasculli, Porcelli.

All.: Capurso.

A disposizione: Troilo Roberto, Sasso, Favuzzi, Amoruso, De Cillis Sergio, Torchetti, Fata, Cardinale, Conte.

Arbitro: Nasca (Barletta)

Assistenti: Paparella e Tangaro (Molfetta.)

Risultati altre gare

Borgorosso Molfetta-Noicattaro 4-0

Canosa-Norba Conversano 1-0

Castellaneta-FC Capurso 5-2

Manfredonia-Don Uva 3-1

Real Siti-Grottaglie 0-0

Rutiglianese-Sporting Apricena 5-0

United Sly-Nuova Spinazzola 9-2

Vigor Bitritto-Ginosa 3-1

Classifica

United Sly 30

Manfredonia 30

Bitritto 22

Castellaneta 17

Real Siti 17

Borgorosso Molfetta 15

Noicattaro 14

Nuova Spinazzola 14

Rutiglianese 12

Norba Conversano 12

Canosa 11

Ginosa 11

Grottaglie 10

Sporting Apricena 8

Don Uva 7

FC Capurso 0

Prossimo turno, 11° giornata

Grottaglie-Rutiglianese

Don Uva-Vigor Bitritto

FC Capurso-United Sly

Ginosa-Borgorosso Molfetta

Noicattaro-Castellaneta

Norba Conversano-Manfredonia

Nuova Spinazzola-Real Siti

Sporting Apricena-Canosa