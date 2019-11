Cinque autori, 5 case editrici indipendenti e un premio deciso dagli studenti

Ancora qualche ora prima della proclamazione e della premiazione del romanzo più amato dalla “carica dei 500 studenti”, stando al numero di lettori coinvolti nella manifestazione. Dopo la chiusura della finestra di voto, avvenuta lo scorso 30 settembre, per il quarto anno consecutivo l’iniziativa chiama a raccolta i veri protagonisti del concorso-progetto ormai riconosciuto in tutta Italia, presentato anche al: gli alunni delle scuole superiori di Capitanata, ovvero coloro i quali hanno letto, incontrato e votato il miglior autore tra cinque selezionati tra le case editrici indipendenti italiane (la parola “QuINDI” nasce dalla fusione Qui-INDIPENDENTI). Saranno loro, ancora una volta, a riempire gli oltre 400 posti deldi Foggia in occasione della cerimonia conclusiva di questa IV edizione, in programma, alle ore 10. A differenza degli anni scorsi, va precisato, il nome del vincitore o della vincitrice del premio Le giovani parole 2019, il quale segna la fine della precedente edizione e l’inizio della nuova con la presentazione al pubblico,, della nuova cinquina di titoli valida per l’anno scolastico 2019/2020.

Il più votato dagli studenti riceve il premio Leggo QuINDI Sono–Le giovani parole 2019 e ritrova le scuole che hanno preso parte all’edizione appena conclusa (“B. Pascal”, “C. Poerio”, “O. Notarangelo- G. Rosati” di Foggia; “G. T. Giordani” di Monte Sant’Angelo, “P. Giannone” di San Marco in Lamis e Liceo E. Duni di Matera), a cui si aggiungono i nuovi istituti che hanno aderito per il 2020 (Liceo scientifico G. Marconi e Istituto Einaudi-Grieco di Foggia, Liceo Bonghi di Lucera). Oltre alla targa LQS, l’autore riceverà un riconoscimento economico da parte della Fondazione Monti Uniti di Foggia, che sostiene e patrocina l’intera iniziativa, rappresentata per l’occasione dal presidente Aldo Ligustro. I titoli e gli autori in lizza sono: Massimo Cacciapuoti, La notte dei ragazzi cattivi (minimum fax); Valeria Caravella, Il maggiore dei beni (Nowhere Books); Dario Levantino, Di niente e di nessuno (Fazi); Peppe Millanta, Vinpeel degli orizzonti (Neo); Leonardo Palmisano,Tutto torna (Fandango).

La manifestazione, inoltre, prevede anche un premio speciale esito del lavoro svolto insieme con il gruppo di lettura della Casa Circondariale di Foggia che, nel corso dell’edizione uscente, ha incontrato i cinque autori selezionati grazie al progetto Lib(e)ri dentro organizzato dal CSV Foggia: il riconoscimento, realizzato dai detenuti coinvolti, verrà consegnato dalla responsabile delle attività, Annalisa Graziano.

Dopo la premiazione, come anticipato, avrà luogo la presentazione al pubblico e alla stampa della nuova cinquina di romanzi valida per questa V edizione di Leggo QuINDI Sono–Le giovani parole, selezionata dai membri dell’associazione di volontariato culturale Leggo QuINDI Sono, composta da librai, lettori, docenti e bibliotecari della Biblioteca di Foggia “La Magna Capitana”. All’evento di mercoledì 13 novembre, oltre ai rappresentanti della libreria Ubik (partner della manifestazione), Michele Trecca (presidente LQS) e Salvatore D’Alessio (direttore artistico del concorso-progetto), e ai dirigenti degli istituti scolastici coinvolti, prenderanno parte gli assessori alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Foggia, Anna Paola Giuliani e Claudia Lioia, il direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Maria Aida Episcopo, la direttrice della Biblioteca, Gabriella Berardi e il presidente dell’associazione Amabili Confini di Matera, Francesco Mongiello. La conduzione dell’evento è affidata al giornalista Felice Sblendorio, della testata BonCulture (media-partner dell’evento al pari del giornale scolastico dell’Istituto B. Pascal di Foggia, IlSottoSopra).