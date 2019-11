Da un’idea di Walter Forte “Silencio Cabaret – Omaggio a David Lynch”

Torna a Roma, per la sua quarta edizione,, il primo spettacolo di varietà in Italia interamente ispirato al mondo di David Lynch e Twin Peaks. Quattordici artisti live, provenienti dal mondo del nuovo teatro di varietà e del burlesque, renderanno omaggio al grande maestro e Premio Oscar alla Carriera.

Silencio Cabaret – Omaggio a David Lynch si terrà il 10 dicembre, presso il Teatro Hamlet, a partire dalle ore 21:30. Il pubblico verrà immenso in un vero percorso da sogno tra canzoni, poesie, spettacoli di magia, burlesque e personaggi lynchani che renderanno omaggio con le loro performance all’immaginario del regista.

Per questa quarta edizione compleata di Silencio Cabaret – Omaggio a David Lynch, lo spettacolo potrà vantare un ospite speciale: la regina della Roadhouse e la llorona di Los Angels del Teatro di Mulholland Drive: Miss Rebekah Del Rio, che si esibirà dal vivo sul palco del Teatro Hamlet di Roma.

In occasione dello spettacolo verrà allestita una piccola mostra con le opere dell’artista visionaria, molto amata dal pubblico web dei “peakies”: Lula Wayne che presenterà i suoi lavori ispirati alle visioni di David Lynch.

Gli allestimenti dell’evento saranno curati dal gruppo Alinea (organizzatore dell’evento “Benvenuti a Twin Peaks”), che per l’occasione presenterà una serie di gadget artigianali originali ispirati a Twin Peaks.

Silencio Cabaret – Omaggio a David Lynch nasce da un’idea di Walter Forte, artista romano e noto organizzatore di eventi nel mondo del burlesque. Forte firma anche la regia dello spettacolo.

In occasione dell'evento verranno esposti i lavori dell'artista lynchana Lula Wayne

I biglietti dello spettacolo sono disponibili in sconto prevendita su Eventbrite o direttamente al botteghino del teatro.

Silencio Cabaret – Omaggio a David Lynch

Da un’idea di Walter Forte (originario di Manfredonia)

Regia: Walter Forte

Con:

Vincenzo Giuri – The Jumping Man (Twin Peaks)

Mary Panetta – Candie / doppelgänger (Twin Peaks)

Lola Maldad – Josie Packard (Twin Peaks)

Amalia Vox – Nadine Hurley (Twin Peaks)

Pamela del Grosso/ Honey Madlene – Lady Rabbit feat. Ilaria Palomba (monologo) (Inland Empire)

Veronica LuluRimmel Tulli – The girl from outer space (Twin Peaks)

Sally Van Tassel – The log lady (Twin Peaks)

Ivory Vitium – Laura Palmer(Twin Peaks)

Isa BO ft. Andrea Imperio – Diane (Twin Peaks)

Dixie Ramone – The Radiator Lady (Eraserhead)

Matteo Gizzi – Agente Cooper/Dr. Jacoby/ The Elephant Wiz (Twin Peaks, The Elephant Man)

Adriano Emi – Dorothy Wallace (Blue Velvet)

Walter Forte – Jimmy Scott/Presentatore (Twin Peaks)

E con la partecipazione straordinaria di Rebekah Del Rio

Teatro Hamlet

