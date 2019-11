Foggia. Abbattimento muro: flash mob Poerio (Foto)

Con la legge 15 aprile 2005, n. 61, la Repubblica italiana ha dichiarato il 9 novembre «Giorno della libertà», quale “ricorrenza dell’abbattimento del muro di Berlino, evento simbolo per la liberazione di Paesi oppressi e auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora soggette al totalitarismo”

A trent’anni dalla caduta del muro di Berlino anche gli alunni del Liceo Linguistico Tedesco del Poerio sul marciapiede antistante l’ingresso di Corso Roma, abbatteranno un muro.

Stamani, un flash mob ha visto protagonisti un MURO, i ragazzi, parole ed azioni simboliche.

Seguirà l’incontro in Aula Magna con l’attore Massimiliano Benvenuto, direttore artistico del FineConfine Festival, un arricchente momento di confronto per comprendere come trasformare un limite in occasione di crescita.

fotogallery enzo maizzi