Foggia. Anniversario Viale Giotto. Deposizione corona al cimitero (FOTO)

Foggia, 11 novembre 2019. Stamani, nel piazzale antistante il monumento alle vittime di Viale Giotto si è svolta una cerimonia di commemorazione in occasione del 20° anniversario della tragedia.

Come risaputo, il giorno della tragedia, 67 residenti di Foggia – uomini, donne, bambini – sono stati inghiottiti dai mattoni e dalla polvere di quel palazzo. “Sei di loro non sono più stati ritrovati. Sono morti di notte, sorpresi nel sonno, traditi nella fiducia che riponevano nella propria casa, che è il luogo dove ci si sente protetti e al sicuro. E invece la morte li ha raggiunti proprio tra le mura di casa”.

“Quella tragedia ha smosso le forze e le anime migliori di Foggia. Per ore e ore un gruppo di eroi infaticabili hanno scavato tra le macerie, mentre altri eroi prestavano cure e soccorsi ai sopravvissuti e alle loro famiglie”.

MIRANDA. Luigi Miranda, componente del direttivo della Lega e responsabile dell’organizzazione del partito rilascia la seguente dichiarazione per il ventennale del crollo di Viale Giotto.

“Sono passati 20 lunghi anni dal crollo di Viale Giotto, ma il dolore è ancora lo stesso. Di fronte ad una tale tragedia il dolore non passa né si dimentica. La città, come in quell’estate del 1943 sotto i bombardamenti, è stata colpita a morte e la comunità, per la seconda volta nella sua storia recente, si è ritrovata unita nella sofferenza.

Ero un giovane studente in quel novembre del 1999, ricordo un totale stordimento insieme ad un silenzio assordante, rotto solo dalle sirene delle autoambulanze, che per noi rappresentavano un anelito di speranza. 67 nostri concittadini, 6 dei quali dispersi, non ce l’hanno fatta in quella notte di 20 anni fa, una delle più lunghe di Foggia. In 19 secondi 67 foggiani hanno perduto la vita, in uno dei quartieri più vitali e popolosi della città.

Nelle celebrazioni, leggere i nomi sul cuore monumento alla memoria è più di un gesto rituale, significa restituire alle vittime la loro identità, interrotta alle tre e dodici del mattino, un’ora in cui ancora non si affacciano i sogni e il sonno è affidato al futuro.

Il suolo di Foggia è diventato sacro perché bagnato dal sangue di 22mila cittadini durante la Seconda Guerra Mondiale e quella consacrazione è stata rinnovata dal sangue delle 67 vittime di Viale Giotto”.

fotogallery enzo maizzi