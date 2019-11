“Goodbye Irpinia” arriva a Foggia

A moderare l’incontro ci sarà Gloria Fazia, capo delegazione del FAI di Foggia, con letture del brano a cura della regista teatrale Maria Staffieri e dell’attore Massimiliano Benvenuto. Insieme all’autore ci saranno inoltre, alla fisarmonica Michele Dell’Anno, e alla voce Giustina Ruggiero.

“Goodbye Irpinia” è stato accolto con grandi onori negli States: prima al quartier generale dell’ONU a New York; poi all’History of Italian Immigration Museum di Philadelphia, per la presentazione a cura dell’associazione Filitalia International (Marco Circelli); infine, al festival letterario italiano IDEA Boston, a cura di Nicola Orichuia di “I Am Books”.

Il romanzo, inserito nell’elenco dei libri della settimana dalla prestigiosa “Società Dante Alighieri”, era stato accolto alla grandissima nella prestigiosa cornice della Camera dei deputati lo scorso 10 settembre, alla presenza dell’Onorevole Fucsia Nissoli Fitzgerald, Deputata italiana all’estero, moderato da Gianni Lattanzio, Segretario Generale Istituto Cooperazione Paesi Esteri.

“Goodbye Irpinia” è disponibile alla Ubik Foggia, in tutte le librerie d’Italia e online, e rappresenta una novità assoluta in ambito editoriale: si tratta di una inchiesta-fiction con inserti giornalistici, ambientata tra Montaguto New York, Toronto e Youngstown.

Mike J. Pilla – Autore e giornalista, ha dedicato questo romanzo alla vastissima comunità italiana all’estero, di cui ha parlato nell’opera.

Info su www.goodbyeirpinia.it.

GOODBYE IRPINIA – Sinossi

Un’antica maledizione. Un’oscura presenza. Un paese in ostaggio.

Steve Caruso, giornalista italo-canadese, viene inviato dal suo giornale a Montaguto, paesino del Sud Italia dov’è scomparso un bambino di otto anni, ritrovato l’indomani. Pochi giorni dopo, spariscono due trentenni. Nel ‘95 si persero le tracce di un altro ragazzino, Luigi Altieri. Gli indizi portano alla “Cappella Maestri”, un monumento funerario dov’è custodito l’inquietante ritratto di un ingegnere morto a Toronto. Nel frattempo, una frana mastodontica continua la sua discesa verso valle, riportando a galla una lugubre storia. Insieme al giornalista Alberto Cataldi, Steve ingaggia una corsa contro il tempo per salvare i ragazzi, col supporto di una comunità di montagutesi di Toronto e New York. I due diventeranno testimoni di una verità terribile, tenuta nascosta per secoli sotto la nuda terra. Una terra che ingoia tutto ciò che trova sul suo cammino.

MIKE J. PILLA – Biografia

Mike J. Pilla è nato a Napoli nel dicembre 1982. Giornalista e conduttore radio/televisivo, appassionato di lettura e scrittura, dirige il giornale online Montaguto.com, che sin dall’inizio ha destato grande interesse da parte della comunità montagutese all’estero, soprattutto a Toronto. Nel 2018 fonda Patrimonio Italiano Tv, la webtv degli italiani all’estero, di cui è direttore responsabile insieme al collega Luigi Liberti. Viaggia tantissimo tra Europa e America ed entra in contatto con tantissime realtà molto eterogenee tra loro, tenute insieme da quel collante fantastico che è l’italianità. Il suo romanzo thriller “Goodbye Irpinia”, dedicato a tutti gli emigrati italiani costretti a star lontani dalla propria terra, è il primo paper-novel al mondo.

