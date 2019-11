Uno per tutti, tutti per uno. Il “Patto per la Promozione del territorio di Manfredonia” si consolida ed allarga i propri orizzonti a beneficio e sostegno della città e del suo tessuto socio-economico. Nell’ultima assemblea periodica e programmatica dei soci – “Touring Club Italiano Club di Territorio di Manfredonia”, “Gal DaunOfantino”, “Agenzia del Turismo di Manfredonia”, “ProLoco Manfredonia” e “Slow Food Condotta di Manfredonia” – è stato collegialmente e convintamente deciso di dare corso, mediante una call pubblica, ad un ampliamento del partenariato, ovvero a tutte le associazioni aventi per oggetto la promozione culturale e sociale della città.

Il “Patto per la promozione del territorio di Manfredonia” nasce per potenziare e favorire la promo-commercializzazione e lo sviluppo del turismo, promuovendo in particolare il turismo culturale, naturalistico, enogastronomico, congressuale. Un’unione d’intenti, forze, know how e risorse per dare man forte ad un asset economico ed occupazione importante per la città: obiettivi da perseguire mediante una serie di attività di promozione e valorizzazione del territorio del Comune di Manfredonia, e di tutte le risorse territoriali, al fine di aumentarne l’efficacia e conseguentemente la ricaduta sul territorio in termini di aumento dell’appeal e dell’identità territoriale, riconoscibilità del territorio e dei suoi elementi fondanti.

Uno strumento strategico e programmatico “bottom up” (dal basso) che può rivelarsi fondamentale in una fase in cui il tessuto sociale ed economico della città si ritrova senza punti di riferimento a causa delle difficoltà e delle incertezze che interessano Palazzo di Città e che ha già messo in campo efficaci azioni tematiche (come quelle a supporto dell’edizione 2019 del Carnevale, con visite guidate e fruibillità di luoghi storico-culturali poco noti ed accessibili).

Coloro i quali sono interessati ad aderire al “Patto per la Promozione del territorio di Manfredonia”, possono inviare la propria manifestazione d’interesse con una descrizione dell’oggetto sociale e delle attività svolte, all’indirizzo mail: pattodipromozionemanfredonia@gmail.com.

A tal fine si è ritenuto opportuno costituire il Comitato di Direzione (formato dai soci fondatori) per delineare insieme ai nuovi partner linee programmatiche ed attività da porre in essere.