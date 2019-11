Macchia, ucciso Pasquale Ricucci: indagini Carabinieri

Foggia/Monte Sant’Angelo/Manfredonia, 11 novembre 2019. Indagini in corso deidel Comando Provinciale di Foggia in seguito all’omicidio, avvenuto nel tardo pomeriggio, di, classe 1974, ritenuto un esponente della criminalità garganica.

L’uomo sarebbe stato colpito colpito da numerosi colpi d’arma da fuoco in località Macchia, in agro di Monte Sant’Angelo.

Colpito davanti al cancello di casa

Da raccolta dati, Ricucci è stato colpito davanti al cancello di casa sua, all’addome e alle braccia, dopo aver parcheggiato la sua auto dall’altra parte della strada. Per terra, poco distante, rinvenuti 9 bossoli calibro 12 a pallettoni.

“L’uomo è ritenuto dagli investigatori al vertice del clan Lombardi-Ricucci-La Torre, da sempre in lotta con il clan dei ‘montanari’ Li Bergolis-Miucci”. Lo riporta l’Ansa Puglia.

Il precedente arresto

Nel maggio 2017, l’uomo, detto ‘fic sicc‘, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Rotondo, unitamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manfredonia, avevano notificato all’uomo un “fermo di indiziato di delitto” poichè ritenuto responsabile di “detenzione e porto abusivo di armi”.

Da raccolta dati, l’uomo era al momento libero, e sullo stesso non gravavano misure di prevenzione. Ricucci non avrebbe a suo carico condanne passate in giudicato.

