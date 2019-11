Manfredonia. Quitadamo, PD: “Ben venga la riflessione, ma resta il rammarico”

, 11 novembre 2019. «Sono molto contenta del fatto che il PD abbia messo in piedi un momento di riflessione. Non volevo lasciare nell’anonimato la mia esperienza, perciò voglio dire anche io la mia»: così commenta, ex segretario PD Manfredonia, all’indomani dell’assemblea pubblica tenutasi presso la sede del partito.

«Ci tengo a dire che da parte mia non vi è alcun risentimento, ma sicuramente vi è del rammarico, soprattutto in seguito agli esiti della Commissione antimafia. Quando, assieme al mio gruppo, ho deciso di presentare le mie dimissioni da segretaria del Circolo, credevo fermamente ci fosse il bisogno di rinnovamento, di nuovi impulsi, di riconnettersi con la città dalla quale ci siamo allontanati troppo. Durante il mio mandato vi era un gruppo collegiale giovane e motivato, davvero appassionato di politica, il cui obiettivo era difendere il patrimonio, promuovere la cultura, coinvolgere nuovi ragazzi, mettendo in campo diverse iniziative a cui però i cittadini, non senza una buona ragione, guardavano con diffidenza. Penso ad esempio alla gara per la gestione tributi, per la quale ci siamo battuti molto nel dicembre 2017 e la cui proposta rappresentava la tipologia migliore, come dimostrato anche dallo studio effettuato da una commissione esterna, e ancora al gruppo delle Donne Democratiche, di cui sono stata coordinatrice.»

«Non può che far piacere che il partito si fermi a riflettere e a compiere un’autocritica, ma questo confronto io e il mio Direttivo lo abbiamo cominciato già tanto tempo fa. Gli equilibri erano saltati già all’indomani delle primarie del 2015, quando fu messa su una coalizione raffazzonata, molto litigiosa, che poco si concentrava sui punti prefissati per il quinquennio. Il sindaco doveva verificare che ci fossero le condizioni per creare un gruppo coeso e con una visione d’insieme. La nostra non era una linea oltranzista, ma una richiesta di rivedere i rapporti al fine di proseguire con il raggiungimento di obiettivi, tuttavia non vi è stato appoggio pieno del partito. Alcune scelte non le abbiamo condivise.

L’azione di governo era bloccata sicuramente anche per la nostra inesperienza perché non siamo persone che vivono solo di politica,ma non si può dire che non siano stati dati degli impulsi: semplicemente non sono stati valorizzati con la giusta attenzione e riflessione, di conseguenza abbiamo saputo riconoscere che era tempo di lasciare il posto ad altri. Molte delle cose dette sabato era state già dette e ridette. Io stessa, subito dopo l’insediamento della commissione, invitai il partito all’autocritica e constatai quanto fosse allarmante la situazione. Una commissione non si stabilisce per una semplice denuncia anonima. I dati da analizzare sono tanti e il quadro resta ancora confuso, con molte zone d’ombra. Inoltre, nell’ottobre del 2018 col mio gruppo ho organizzato la Festa dell’Unità con interventi molto importanti, ad esempio quello di Leonardo Palmisano (scrittore, sociologo e studioso dei fenomeni mafiosi in Puglia, Nda), grossa opportunità di riflessione e approfondimento su quanto stava succedendo in Capitanata . Mi è dispiaciuto constatare la poca partecipazione del partito, che forse aveva sottovalutato il clima in città.»

«Non rinnego nulla. È stato un grande onore essere segretario di un partito nel quale ancora mi riconosco e che credo abbia ancora molto da offrire. Eravamo convinti di voler guidare questa battaglia per la città. Ora bisogna ricostruire, dare più ascolto ai cittadini, rifondare la classe dirigente attraverso una maggiore formazione dei giovani. Angelo Riccardi? Sul piano personale nutro per lui il massimo rispetto e sono contenta per la sua assoluzione, nel confronto politico invece credo ci sia bisogno dipiù apertura alle voci del coro».

Nel frattempo, Michela Quitadamo continua il suo impegno sociale con il progetto della Casa della Salute e dell’Ambiente, cominciato nel 2015 con una ricerca partecipata che ha fruttato importantissimi risultati. Lo studio epidemiologico infatti ha confermato la situazione pericolosa in termini di salute del territorio dauno: «Il Coordinamento Ambiente e Salute sta per costituirsi come associazione. La nuova sede della Casa (di prossima designazione) sarà un luogo di studio, di partecipazione viva aperta soprattutto alle nuove generazioni. Vogliamo installare una nuova mentalità in cui la Green Economy è baluardo del lavoro, un mondo nuovo capace di offrire immense prospettive».