Meteo Puglia, forte peggioramento tra sera e notte

Bari. LUNEDI’: giornata variabile su Puglia, Basilicata e Molise tra nubi irregolari, ampie aperture e qualche isolato fenomeno non escluso su Metaponto, Puglia centro-meridionale e Ovest Molise. Tra sera e notte avanza invece una intensa perturbazione da Sudovest, responsabile di piogge e rovesci in intensificazione, fino a divenire anche forti o molto forti nella notte su Basilicata e Puglia centrale, dove non escludiamo criticità idrogelogiche. Temperature in aumento, molto mite di giorno con massime sui 18-20°C. Venti in sensibile rinforzo di Sciroccio, con raffiche di oltre 70-80km/h nella notte sui versanti ionici. Mari mossi o molto mossi, tendenti ad agitati nella notte.

MATTINA POMERIGGIO POMERIGGIO SERA SERA

Martedì 12 Novembre SEVERO MALTEMPO AL MATTINO con temporali e nubifragi, BURRASCHE DI SCRICCO

MARTEDI’: un ciclone mediterraneo in risalita dal Nord Africa verso il Tirreno pilota una perturbazione rapida ma molto intensa al mattino, quando è attesa una severa ondata di maltempo con piogge e temporali anche molto intensi specie tra Basilicata e Puglia. Seguirà maggiore variabilità dal pomeriggio con residue piogge ma aperture in avanzamento da Ovest ma nuovi locali rovesci in arrivo per la notte, specie su Molise occidentale, Lucania e Salento. Venti molti forti di Scirocco con raffiche anche superiori ai 100-120 km/h, specie su medio-bassa Puglia e Basilicata, possibili danni! Mari molto mossi o agitati, anche grossi al largo con onde di oltre 4-5 metri. Rischio di mareggiate sulle coste Ioniche ed il litorale del Basso Salento. Leggi news MATTINA MATTINA POMERIGGIO POMERIGGIO SERA SERA

Mercoledì 13 Novembre Piogge sparse nella prima parte del giorno, temporali sul Salento

MERCOLEDI’: il ciclone mediterraneo sul Tirreno risale lentamente verso il Centro e inizia a indebolirsi. Esso pilota tuttavia un nuovo fronte responsabile di piogge sparse al mattino e anche qualche temporale in particolare su Salento e Basilicata tirrenica. Dal pomeriggio maggiore variabilità con aperture e nubi irregolari, ancora qualche rovescio isolato sulla Puglia. Temperature in lieve calo ma ancora piuttosto mite specie sui settori pugliesi. Attenzione al vento che soffierà ancora forte da Sud al mattino, con raffiche di oltre 70-80km/h sul Salento, poi in graduale attenuazione e rotazione a Libeccio. Mari molto mossi o agitati, grosso lo Ionio la largo. Leggi news MATTINA MATTINA POMERIGGIO POMERIGGIO SERA SERA

Video