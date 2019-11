Metti una serata di burlesque a Foggia

Dopo il successo inaugurale della rassegna Foggia a Teatro, con Roberto Ciufoli e Benedicta Boccoli che il mese scorso hanno animato in scena il loro “Test”, il cartellone del Teatro del Fuoco a novembre propone uno spettacolo di cabaret e burlesque, un’unione di comicità e performance di splendide ragazze che esplodono di femminilità, sensualità e ironia.

L’appuntamento è per venerdì 15 novembre alle 21, per uno show strabiliante e affascinante quanto effimero e sfuggente, comunque adatto a tutti, con un mix di burlesque (quello malizioso e furbo delle origini) e comicità capace di trascinare lo spettatore in circa due ore di allegria, sorrisi e buon umore.

Non è la prima volta che il Teatro del Fuoco ospita un’esibizione del genere, anzi nemmeno la seconda, perché nella prima edizione di Foggia a Teatro fu necessaria una doppietta di recite per soddisfare la grande richiesta ricevuta dal pubblico di tutta la Capitanata.

Il resto del cast della rassegna è composto da nomi di prestigio come Carlo Buccirosso, Rosalia Porcaro, Gianfranco Jannuzzo, Lunetta Savino, Gennaro Cannavacciuolo, Max Pisu, Gianni Ferreri, oltre all’acclamato ritorno della Compagnia Italiana di Operette.

Il calendario degli altri spettacoli:

venerdì 6 dicembre 2019

Gianfranco Jannuzzo in “Il berretto a sonagli”

venerdì 24 gennaio 2020

Compagnia Italiana di Operette in “Scugnizza”

mercoledì 21 febbraio 2020

Lunetta Savino in “Non farmi perdere tempo”

venerdì 20 marzo 2020

Gennaro Cannavacciuolo in “Volare oh oh”

lunedì 17 aprile 2020

Carlo Buccirosso e Rosalia Porcaro in “La rottamazione di un italiano perbene”

martedì 19 maggio 2020

Max Pisu e Gianni Ferreri in “Casalinghi disperati”

Informazioni e abbonamenti:

Telefono: 0881-530840 o 333-2523400 o 333-7022800

www.chiccodimusica.it

chiccodimusica@libero.it