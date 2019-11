Milena Stilla e Gina Marella in ‘Percorsi’,bipersonale di Arte

Le artiste foggiane, Milena Stilla e Gina Marella insieme per una bipersonale di Arte dal titolo “Percorsi”, la manifestazione organizzata e curata dall’Associazione Culturale e di Arti CULTURALmente presieduta da Antonio Bianco.

Sabato 16 Novembre, alle ore 19 nella Sala Propilei del porticato della Villa Comunale, per l’inaugurazione, porteranno i saluti il presidente dell’Associazione e il Sindaco di Foggia, dott. Franco Landella.

Presenterá le opere di Milena Stilla il prof e artista Franco Maruotti, mentre per Gina Marella presenterá le opere il prof. Duilio Paiano, subito dopo seguirá un rinfresco di prodotti tipici del nostro territorio. “Due Artiste con stili e percorsi diversi – é questa la prima dichirazione di Antonio Bianco presidente dell’Associazione – le due artiste sono molto note in cittá, nel nostro territorio e a livello nazionale, due artiste che arricchiscono oltre le manifestazioni della nostra Associazione ma soprattutto arricchiscono il mondo della cultura della nostra cittá e questo ci inorgoglisce affinché i cittadini si abituino come una volta ad apprezzare e ad acquistare le vere opere d’arte non quello del Made in Cina che nulla hanno a che fare con la nostra cultura. Ringrazio fin da subito il sindaco e l’Assessorato alla Cultura dove insieme siamo impegnati a rilanciare seriamente i nostri artisti nella nostra cittá e al di fuori delle nostre mura”. La mostra sará visitabile tutti i pomeriggi nella Sala Propilei del Porticato della Villa Comunale dalle ore 18,00 alle ore 20,00 fino a Domenica 24 Novembre.