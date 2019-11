Omicidio Silvestri. Processo Zino – Lombardi, ascoltati CC. Il “giallo” fotogrammi (I)

Le accuse a carico dei due imputati

, 11 novembre 2019. Anche i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, appartenenti alla Stazione di Monte Sant’Angelo, tra i testimoni ascoltati stamani, nell’ambito del procedimento penale in corso presso la Corte d’Assise del capoluogo dauno, a carico del 48ennee del 39enne, arrestati la mattina del 17 aprile 2019, dai Carabinieri di Manfredonia, per l’omicidio di, avvenuto all’alba del 21 marzo 2017 a Monte Sant’Angelo.

I due uomini – entrambi ritenuti “facenti parte del gruppo criminale Romito-Ricucci-Lombardi” -, erano stati accusati rispettivamente di “omicidio aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione d’arma” (Lombardi) e di “favoreggiamento” (Zino, vedi sotto).

Il collegio difensivo

Il collegio difensivo dei due imputati è costituito dagli avvocati: Pietro Schiavone e Santangelo (per Matteo Lombardi) e dall’avvocato Innocenza Starace (per Antonio Zino).

La precedente udienza

Da raccolta dati, nel corso della precedente udienza erano state ammesse le prove ed era stato nominato il perito per le trascrizioni, le telefonate e le captazioni ambientali.

Stamani, 11 novembre, sono stati ascoltati i primi testi: Carabinieri e i medici, compreso il medico legale che ha constatato il decesso del Silvestri. Da evidenziare come l’imputato Lombardi, quando ascoltato dagli inquirenti per sommarie informazioni, aveva dichiarato al tempo che, il giorno dell’omicidio (21 marzo 2017), era “in viaggio in auto per Milano, per vicende professionali – lavorative”.

Il “giallo” fotogrammi

Relativamente all’ascolto odierno dei testi: da raccolta dati, sono stati commentati i fotogrammi ripresi dagli impianti di videosorveglianza, relativi al giorno dell’omicidio del Silvestri. Si dovrebbe fare riferimento a impianti privati e non comunali.

Da raccolta dati, non sono stati riscontrati fotogrammi che hanno ripreso il momento dell’omicidio. In conclusione, non sarebbero emersi dei fotogrammi utili per attestare cosa realmente sia successo nel giorno dell’agguato al Silvestri.

(continua – I)

g.defilippo@statoquotidiano.it