Processo “esami”, piena assoluzione per Angelo Riccardi “Fino alla fine”

. ”Dopo una lunga vicissitudine giudiziaria, oggi il Tribunale di Pescara ha sancito la mia estraneità ai fatti e mi ha assolto da ogni imputazione.“.

Lo dice in una nota odierna il già sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.

Come anticipato in esclusiva da StatoQuotidiano, all’esito della sentenza di I primo grado correlata al procedimento penale – dinanzi al Tribunale collegiale di Pescara – che ha interessato per anni l’ex sindaco (al tempo in carica, ndr) per falso, corruzione e peculato, a causa di presunti “esami truccati” all’Università d’Annunzio, stamani è stata stabilita l’assoluzione piena.

“Non nascondo e non dimentico il dolore che questa vicenda ha causato a me e alla mia famiglia”

“Non nascondo e non dimentico il dolore che questa vicenda ha causato a me e alla mia famiglia, la frustrazione per accuse che sentivo di non meritare, i giudizi critici e rancorosi guidati da antipatie politiche, ma credo che tutto questo appartenga al doveroso scrutinio di legalità al quale ogni amministratore deve sapersi sottomettere, accettandone le regole e in qualche modo anche le anomalie”, ha detto Riccardi in una nota odierna.

“La felicità di oggi mi ripaga di ogni amarezza”

“La felicità di oggi mi ripaga di ogni amarezza e mi convince, una volta di più, del rispetto che si deve alle istituzioni, politiche e giudiziarie, e mi consente di riappropriarmi di una dimensione di lealtà politica per nuove sfide e nuove esperienze, con rinnovata fiducia, con rinnovata speranza. Per questo importantissimo risultato ringrazio su tutti il professor Vincenzo Muscatiello, che ha curato la mia difesa”.