Quando il cardinale Karol Wojtyla visitò San Giovanni Rotondo

Nell’ottobre del 1974 il, arcivescovo metropolita di Cracovia, è in Italia per partecipare alla III Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. A fine ottobre decide di tornare a San Giovanni Rotondo per trascorrere il ventottesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale nel paese di Padre Pio cone con altri, tra questi anche il suo segretario, don Stanislaw Dziwisz, che avrebbe mantenuto questo ruolo al fianco del futuro Papa.

La sera del 1 novembre il Cardinale, vescovo e seguito vengono accolti «in Casa Sollievo, in un salottino al primo piano che era un po’ il salottino di ricezione». Ad attenderli c’è anche «il Padre Guardiano, il Sindaco di San Giovanni Rotondo e un Assessore».

Il 2 mattina, il porporato, il vescovo e i sei presbiteri polacchi, accompagnati dall’ing. Gasparri, si recano in convento e concelebrano l’Eucaristia nella cripta, dinanzi alla tomba del Cappuccino con le stigmate.

fonte teleradiopadrepio