Scioglimento consiglio Manfredonia, Mattarella firma decreto

Manfredonia, 11 novembre 2019. (Come anticipato,ndr) ora c’è anche la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul decreto di scioglimento del consiglio comunale di Manfredonia per infiltrazioni mafiose.

E’ arrivato 24 giorni dopo che il Consiglio dei ministri aveva deliberato lo stesso provvedimento di scioglimento per mafia, accogliendo la relazione del ministro dell’interno Luciana Lamorgese, che a sua volta aveva recepito la relazione del prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, che si è avvalso delle risultanze cui é pervenuta la Commissione di accesso agli atti che per sei mesi, dal 9 gennaio scorso, ha setacciato gli atti amministrativi prodotti in oltre un decennio di governo della città.

SONO così scattati i diciotto mesi di commissariamento straordinario del comune di Manfredonia, affidato, come anticipato dalla Gazzetta il 18 ottobre scorso, dal triunvirato composta dal prefetto Vittorio Piscitelli, già insediato dopo lo scioglimento del consiglio comunale a seguito delle forzate dimissioni del sindaco Angelo Riccardi, dalla vice prefetto Francesca Maria Crea, anche lei già operante al comune da diversi mesi, e il dirigente di seconda fascia Alfonso Soloperto. Saranno loro a dover mettere ordine e legalità nella scompigliata amministrazione gravata da un debito colossale di diverse decine di milioni di euro e dunque bonificare un contesto socio-politico fortemente compromesso.

Il Capo dello Stato sintetizza in alcuni significativi passaggi della lunga, dettagliata, motivata relazione come approvata dal Consiglio dei Ministri. “All’esito di approfonditi accertamenti – evidenzia – sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che banno esposto l’amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l’imparzialità dell’attività comunale” rileva pertanto “che la permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell’istituzione locale” tanto che “al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell’amministrazione comunale, si rende necessario l’intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l’interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell’ente”.

Di qui la decisione di affidare la gestione del comune di Manfredonia alla commissione straordinaria con le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco “”fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge”.

IL DECRETO del Presidente Mattarella, pone fine alle tante chiacchiere insorte, in gran parte artatamente strumentali, volte a sminuire se non ad invalidare le gravi e preoccupanti situazioni emerse ed evidenziate dagli <approfonditi accertamenti> eseguiti dai preposti alle indagini sulle attività dell’amministrazione comunale di Manfredonia. L’intervento del Capo dello Stato dice che così non è: lo Stato è presente, è intervenuto e proseguirà a farlo per ristabilire l’ordine e la legalità e dunque l’accertamento delle responsabilità sui danni erariali ed eventualmente penali, affidato ai competenti organi specifici.

Michele Apollonio