TechBootcamp scalda i motori di Startup Weekend Foggia

“Non è la voglia di vincere, ma la volontà di prepararsi a vincere che fa la differenza”. Quanto affermava lo statunitense Bear Bryant – allenatore di football ritiratosi nel 1982 con un record di 323 vittorie – è un insegnamento sempre valido, che si presta bene a chi si prepara a partecipare alla stagione super innovativa di Startup Weekend Foggia.

La 4^ edizione dell’evento, in programma a dicembre, ruoterà sul tema SoundsFood e sarà preceduta dal TechBootcamp, una sorta di allenamento dedicato a tutti coloro che hanno per la testa un’idea legata al mondo della tecnologia e del food e che vorrebbero lanciarla. L’appuntamento è venerdì 15 novembre alle 14.30 presso la Cittadella dell’Economia di Foggia (in Camera di Commercio).

Professionisti del Tech e del Food, startupper e imprenditori – tra cui Maurizio Triggiani, Stefano Franco e Vito Pesola di Alumni Mathematica, Carmela Lamacchia per il progetto New Gluten World, Vincenzo Notaristefano di Identikeat – illustreranno le novità tecnologiche e digitali che sono state ideate ed elaborate per far crescere ed innovare il mercato agroalimentare ed enogastronomico. Sarà possibile discutere insieme delle infinite possibilità e degli strumenti che la tecnologia ha in serbo per portare il Food nel futuro. Si parlerà di tecnologie esponenziali per il Food, di Blockchain e tracciabilità, di nuovi prodotti e nuovi paradigmi di mercato (esportazione, marketplace e nuovi modelli distributivi). Come sempre ci sarà uno spazio per fare Networking, conoscersi meglio, scambiare idee e creare nuove energie per la crescita dell’ecosistema.

L’appuntamento di venerdì 15 novembre è una tappa importante – dopo il business bootcamp svoltosi il 23 e 24 ottobre scorsi all’interno di Job, Salone del Lavoro e della Creatività – per tutti coloro che hanno intenzione di partecipare a Startup Weekend Foggia, l’evento che permette di trasformare un’idea in start up in una full immersion di 54 ore.

La partecipazione al TechBootcamp è gratuita, con obbligo di registrazione ➡ http://bit.ly/TechFg

Per info: foggiafood@startupweekend.org

