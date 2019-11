Tonino Soldo “Non ci piace la Foggia del futuro che il PUG sta immaginando”

Foggia, 11 novembre 2019. “Non ci piace la Foggia del futuro che il PUG attualmente in discussione nella Commissione Consigliare “Ambiente e territorio” immagina. Non ci piace perché è basato su scenari immaginari come l’incremento della popolazione urbana e tantomeno ci piacciono le ricadute sul territorio che questi scenari prospettano come l’inutile consumo di suolo da destinare alle opere di urbanizzazione”.

“La Foggia che immaginiamo per le future generazioni è una città più verde dove l’inquinamento da polveri sottili sia ridotto a zero, dove non si producono emissioni di Co2 che danneggiano l’ambiente contribuendo a riscaldarlo. Immaginiamo una città disegnata a misura delle esigenze dei suoi abitanti che tendono ad essere sempre più anziani ma che sappia anche immaginare un futuro migliore per le giovani e future generazioni ridisegnando e reinventando i poli scolastici, dalle scuole materne e dell’infanzia sino all’università, per permettere e agevolare il diritto allo studio in edifici sicuri, funzionali e pronti ad accogliere i nuovi sistemi d’insegnamento. Pensiamo che il futuro economico della città dipenda anche dalla sua potenzialità di ospitare manodopera stagionale al riparo dallo sfruttamento dei caporali e senza ghetti riportando le borgate alla loro antica vocazione di centri di ospitalità temporanea rendendola anche più vivibili e fruibili con servizi di trasporto pubblici efficienti ed ecocompatibili come bus elettrici e/o tramvie sub-urbane”.

“Pensiamo che il PUG debba valorizzare il patrimonio di edifici storici che ha la nostra città e che, al tempo stesso, debba impegnare chi amministra la città a recuperare i quartieri settecenteschi e tutte le zone popolari che hanno caratterizzato la vita urbana dando loro nuovo smalto e una dignità persa con il degrado”.

“E’ con questo spirito che le associazioni ambientaliste di ACLI, ARCI, Legambiente, centro Servizi Naturalistici, Solidaunia, Verdi Ambiente e Società hanno esaminato una proposta di PUG alternativo, proposta che vogliamo discutere con tutte le associazioni che si occupano di ambiente, volontariato sociale e patrimonio storico/artistico da valorizzare e difendere con il fine di imporre all’Amministrazione Comunale un percorso partecipato con i cittadini, prima ancora che con le sole associazioni di “costruttori edili”, per l’emanazione di un Piano Urbanistico Generale che affronti e risolva i problemi della nostra città nel rispetto della sua storia, vocazione economico produttiva e ambientale”.

La riunione si terrà il giorno 18 Novembre Alle ore 17,30 nella sede di Legambiente/Arci in via Della Repubblica n° 54 – 1° piano.