Processo esami Pescara, assoluzione per Angelo Riccardi e Michele D’Alba

Lo rende noto a StatoQuotidiano il collegio difensivo di Riccardi.

“Il fatto non sussiste”. Con Riccardi, sono stati “assolti anche l’imprenditore foggiano Michele D’Alba e a Joelle Toitou, ex compagna del docente universitario Luigi Panzone, che invece per la stessa vicenda è stato giudicato nel 2016, con il giudizio immediato, riportando una condanna a una pena che in appello è stata ridotta a 3 anni e 11 mesi“. Lo riporta il FattoQuotidiano.it.

La precedente richiesta del Pm Tommolini. Dopo il reato di corruzione, cadute le accuse per i reati di falso e peculato

Come riportato dall’Ansa, e già pubblicato da StatoQuotidiano, erano stati “4” gli anni di condanna richiesti dal P.M. dr.ssa Marina Tommolini, a carico di Riccardi, per il quale era già caduto il reato di corruzione, inizialmente contestatogli.

Il Pubblico Ministero del Tribunale di Pescara Tommolini aveva chiesto l’assoluzione per altri gli due imputati, l’imprenditore foggiano Michele D’Alba e Joelle Touitou “perché il fatto non sussiste” (avrebbero risposto entrambi del solo reato di corruzione,ndr). La Touitou è l’ex compagna del docente universitario di tecnica bancaria e professionale, Luigi Panzone, condannato in appello a 3 anni e 11 mesi, con l’accusa di “avere truccato una serie di esami allo scopo di favorire, in cambio di denaro, Riccardi e D’Alba” (accusato di “corruzione e falso ideologico“). Secondo l’accusa il docente “Panzone avrebbe segnalato Riccardi e D’Alba ai suoi colleghi, per consentire loro di superare positivamente e agevolmente alcuni esami“.

Come reso noto dalla stessa Ansa, “Le difese di D’Alba e Touitou si sono associate alle richieste del pm“, mentre la difesa di Riccardi aveva chiesto la “piena assoluzione del sindaco“, come oggi avvenuto.

La difesa di Riccardi, intervista precedente la sentenza odierna di assoluzione piena



“Mai stabilito o accertato alcun patto corruttivo tra il docente e l’ex sindaco”

1. La corruzione. La difesa del già sindaco di Manfredonia è rappresentata dagli avvocati Giuliano Milia e Vincenzo Muscatiello. Per la tesi difensiva, “l’intera inchiesta è fondata sul presunto patto corruttivo tra il Riccardi e il Panzone”, per la quale il docente avrebbe favorito l’ex sindaco in cambio di denaro.

Nel corso dell’udienza svoltasi il 30 settembre davanti al tribunale collegiale di Pescara, l’accusa aveva stabilito che “non ci sono stati fatti e/o accordi tra il docente e il Riccardi”, e quest’ultimo non avrebbe “mai promesso nulla”, per il superamento delle prove d’esame. La difesa del già sindaco, “dopo anni di udienza e dopo un arduo dibattimento“, attendeva da qui una “valutazione di merito” rispetto a un possibile “proscioglimento per il reato di corruzione”, per il quale non è stato stabilito alcun fatto e/o correlazione oggettiva. In sintesi, mentre per l’accusa il Riccardi non avrebbe “corrotto nessuno”, di avviso contrario si è dimostrato il Tribunale in composizione collegiale.

“Regolare la registrazione e lo svolgimento di tutti gli esami”

2. Gli esami. Per un esame inerente “Inglese 1” , la tesi difensiva dell’ex sindaco fa rilevare come il prof Nicola De Marco, docente di inglese alla Facoltà di Scienze Manageriali dell’Università d’Annunzio, sia stato prosciolto (dopo la sentenza della corte d’appello, in seguito al primo grado), “il Riccardi quindi non andava giudicato”. Per l’esame d’inglese 2: “il Riccardi va prosciolto perchè ha sostenuto e verbalizzato regolarmente la prova d’esame”.

Per l’esame di matematica, nel corso del procedimento penale, l’accusa ha sostenuto che “il Riccardi non ha svolto la prova suddetta e va condannato a 3 anni”, per il solo reato di falso. In base alla tesi accusatoria “il giorno 16 giugno (2012,ndr) il Riccardi non sarebbe andato a registrare l’esame in questione, ma una prova che non avrebbe mai svolto”. Ma, “con atti alla mano”, la difesa dell’ex sindaco ha sostenuto che Riccardi ha svolto la prova di matematica “prima del 16”, tanto che “il giorno 16 giugno 2012 gli altri studenti che hanno registrato l’esame (in totale 18, 9 dei quali citati come testi dalla difesa, ndr) hanno dichiarato di aver registrato l’esame di matematica prima del citato 16 giugno”.

3. Il peculato. Per l’accusa, “il Riccardi va condannato per il reato di peculato per aver utilizzato un mezzo del Comune di Manfredonia” per “scopi personali”. Gli avvocati rappresentanti la difesa dell’ex sindaco hanno evidenziato come Riccardi andava “priosciolto dal reato di peculato” poichè “autorizzato all’utilizzo promiscuo dell’autovettura in uso al Comune di Manfredonia”, e poichè “versava regolarmente 50 euro al mese (per il fine indicato,ndr), con somma trattenuta dalla propria busta paga”. Al momento della contestazione del reato, la pubblica accusa ha reso noto come i costi sostenuti dal Comune sipontino per le trasferte indicate a Pescara (4,ndr) sono state di “300 euro”. Pur considerando valida tale tesi, la stessa pubblica accusa non è stata in grado di accertare che i costi del carburante siano stati sostenuti dal Comune.

La manutenzione del mezzo, per l’accusa, era a carico della P.A., e da qui il Riccardi andava condannato.

La difesa dell’ex sindaco ha invece dimostrato l’autorizzazione del Riccardi all’utilizzo promiscuo del mezzo, oltre che il versamento complessivo al momento della contestazione del reato, al Riccardi, è stato pari a 1.050 euro, “ben due volte l’ipotesi di danno contestata al già sindaco (somma comunque rimborsata)”. La stessa difesa ha sostenuto che è errato considerare che i costi di manutenzione e usura sono al carico del Comune di Manfredonia, considerando come per quanto sottoscritto con l’azienda Abl di Roma, “qualsiasi attività di manutenzione e cambio pneumatici del mezzo era a carico della suddetta società“.

“Pertanto – ha sostenuto la difesa di Riccardi – non ci sono costi di manutenzione a carico del Comune, e da qui non è possibile stabilire alcun danno, e di conseguenza l’imputato va prosciolto”.

La sentenza. Riccardi “Ho dimostrato di essere totalmente innocente”

“Come ho sempre fatto – ha detto il 1° ottobre 2019 a StatoQuotidiano il già sindaco Riccardi – mi sono sottoposto anche questa volta alle verifiche di legge, mi sono difeso con coerenza e atti alla mano durante il procedimento e ho dimostrato di essere innocente. Cosa mi contesto: di aver commesso probabilmente qualche leggerezza. Quale? L’utilizzo dell’autovettura del Comune, nonostante abbiamo dimostrato la totale regolarità per l’utilizzo del mezzo, in modo tale da rendere paradossale la contestazione dei reati indicati”.

“Aspetto serenamente che l’11 novembre 2019 il collegio venga chiamato a decidere sulla vicenda. E’ una sentenza importante, dopo 9 anni di procedimento. Cosa cambierà per la mia vita privata e professionale dopo l’11 novembre? Attendiamo la sentenza”, aveva concluso Riccardi. Ora la doppia assoluzione.

