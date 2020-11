Antolino: “Ricorso ex revisori dei Conti? Altra gatta da pelare…”

Ascoli Satriano, 11 novembre 2020. Dopo la revoca dell’incarico adottata dal Consiglio comunale l’11 agosto scorso, la Dott.ssa Francesca Distaso, iscritta all’Ordine dei commercialisti di Foggia, non si è arresa ad ha chiesto TAR Puglia di fare giustizia, chiedendo la reintegra nel suo incarico nonché il risarcimento dei danni. La Dott.ssa Distaso, come prevede la legge, era stata estratta a sorte dalla Prefettura di Foggia nell’ottobre 2018, sorteggio indispensabile per consentire all’Organo deliberativo della Città dei Grifoni, di procedere alla sua nomina quale Revisore dei Conti per il successivo triennio. Tale procedura mira a garantire la terzietà, l’autonomia e l’indipendenza del Revisore dei Conti, nell’esercizio delle sue funzioni di collaborazione col Consiglio comunale in materia economico-finanziaria.

Ora il Comune dovrà fare i conti pure con quest’altra controversia, come se non bastasse la mole del contenzioso giudiziario maturato nel corso degli ultimi decenni. Per altro, devo doverosamente precisare che il Consiglio comunale è stato da me approfonditamente allertato, sul rischio contenzioso che sarebbe potuto scaturire dalla revoca del funzionario ministeriale. Tuttavia, solo quattro Consiglieri sui dodici presenti, me compreso, hanno votato contro la proposta di revoca avanzata dal Sindaco Vincenzo Sarcone.

In un momento storico come questo, dovuto soprattutto alla pandemia con la quale stiamo convivendo da mesi, sarebbe stato più conveniente rigettare la proposta del Sindaco, ed evitare di esporre il Comune al contenzioso instaurato dall’ex Revisore dei Conti. Durante la seduta consiliare dell’11 agosto, oltretutto, ho spiegato ai presenti che si sarebbe potuto quantomeno rinviare l’argomento, per favorire una maggiore riflessione e consapevolezza della decisione da adottare. D’altronde, qualora non fosse stata approvata la revoca, l’incarico sarebbe durato poco più di un altro anno, al termine del quale si sarebbe proceduto ad una nuova nomina. Leggendo la delibera di revoca ormai impugnata dall’ex Revisore, si comprende che quest’ultima sarebbe stata inadempiente rispetto all’incarico rivestito, e che avrebbe assunto comportamenti che mal si conciliano con gli Organi di governo e con gli uffici.

Sono tentato e vorrei esprimermi nel merito della vicenda giudiziaria e, soprattutto, sulle possibili conseguenze per il Comune, ma preferisco attendere che si pronunci definitivamente la giustizia italiana nella quale ho piena fiducia. Pertanto, non ci resta che incrociare le dita ed auspicare che tutto ciò non determini effetti negativi per la comunità ascolana. Ma ancora. Tra gli ex funzionari pubblici in servizio al Comune di Ascoli Satriano, la Dott.ssa Distaso non è l’unica ad avere trascinato in giudizio l’Ente. Ed invero, occorre rammentare che, solo cinque mesi fa, pure l’ex responsabile del settore economico-finanziario del Comune, il Dott. Idro Carmine Maiorano, ha chiesto al Tribunale di Foggia di fare giustizia sul recesso anticipato del suo contratto di lavoro, già in essere con l’Ente, chiedendo un indennizzo pari a circa 43.000 euro, oltre accessori di legge.

Ad ogni modo, il contenzioso instaurato dai due commercialisti, rappresenta solamente una parte delle vicende giudiziarie che il Comune sta affrontando da sempre e che, per dovere d’informazione, in vista delle prossime elezioni amministrative, dobbiamo raccontare alla città con dovizia di particolari. Ai posteri l’ardua sentenza, direbbe Alessandro Manzoni”. (nota stampa, 11 novembre 2020).

Potito Antolino, Consigliere comunale M5S Ascoli Satriano.