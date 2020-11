Arriva la pausa della Nazionale giusto in tempo per recuperare le forze

Finalmente è arrivata la pausa della nazionale di Mancini. Perché “finalmente”? Sicuramente perché l’andamento di queste otto giornate di serie A hanno affaticato le certezze titolari e scompigliato la classifica. Ad oggi il Milan primeggia con diciassette punti, con un distacco di soli due dal Sassuolo secondo in classifica. Al terzo posto il Napoli seguito da Roma, Juventus, Atalanta e Inter. Questa la situazione attuale della classifica di serie A a sette giornate dall’inizio. La pausa attuale per le amichevoli delle nazionali influenzerà le probabili formazioni della nona giornata perché darà il tempo agli affaticati e agli infortunati di ritrovare la forma fisica o la quadra mentale.

Tanti indisponibili per infortuni e Covid

Al momento sono tantissimi gli indisponibili e i fermi per contagio da Coronavirus e, quindi, con i dodici giorni di pausa si potrà sperare in ritorni decisivi come Sansone, Skov Olsen, Sensi e Chiesa. A questi si aggiungono Strakosha e Djuricic ma non sono i soli. Sono attesi grandi rientri fisici per Lukaku ed Insigne, due grandi assenze che sembrano aver pregiudicato notevolmente gli esiti delle ultime gare. Per questo quando finirà la pausa per la nazionale si dovranno considerare anche gli eventuali affaticamenti dei titolari di Mancini, tra cui lo stesso Barella che sta dando molto sia alla sua squadra che agli azzurri.

I convocati dal Mister azzurro

Tra le ultime indiscrezioni sembra che Mancini convocherà Barella, Bonaventura, Castrovilli, Cristante, Locatelli, Pellegrini e Verratti. In dubbio la salute fisica di Sensi che già dallo scorso anno tentenna con lesioni e noie muscolari che gli impediscono di giocare al meglio della sua forma fisica. Per il ruolo di attaccante figurano Belotti, Berardi, Caputo, Immobile e Orsolini con qualche indecisione per Federico Chiesa che appare affaticato da noie muscolari in via di risoluzione. Infine per la difesa i convocati saranno Acerbi, Biraghi, Bonucci, D’Ambrosio, Florenzi, Mancini e Spinazzola con qualche legittimo dubbio per la condizione di Giorgio Chiellini.

Le possibili formazioni della nona giornata

Con questa situazione le società e gli allenatori faranno bene a studiare il proseguimento degli impegni in Italia, in Champions ed in Europa per i quali i ritmi da sostenere saranno piuttosto tesi prima del definitivo stop natalizio che, di conseguenza, aprirà anche la nuova sessione di mercato. Tanti affaticati così come tanti positivi al Coronavirus renderanno piuttosto incerte le formazioni della prossima nona giornata di campionato. Quale strategia seguire? Sicuramente sarà importante seguire l’andamento della Nazionale di Mancini che vedrà gli azzurri coinvolti in match contro Estonia, Polonia e Bosnia ed Erzegovina.

Sicuramente non saranno sfide troppo complesse per gli azzurri ma saranno due settimane intense, fitte di impegni in campo che potranno modificare in modo decisivo le future formazioni per quando ricomincerà il nostro campionato. I più attesi in campo? Al momento sembrano essere Sensi, Lukaku, Insigne, Chiesa e Strakosha anche se bisognerà attendere l’esito del protocollo UEFA per i contagiati che, ricordiamo, potranno tornare in campo solo se saranno negativi al virus a partire da quarantotto ore prima del fischio di inizio del match. (nota stampa)