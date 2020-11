Avvocato di Lucera ricoverato per Covid: “Solo passandoci ci si rende conto di tutto”

Lucera, 11 novembre 2020. “Sono ricoverato al reparto malattie infettive a Foggia e lotto per recuperare ossigeno. Non è la mia idea preferita di vento in faccia, ma non mollo. Non posso muovervi, né bere o mangiare. Ho solo tanto tempo per riflettere e mi chiedo: non è meglio restare in casa ad annoiarsi dietro la TV per un po’, anziché uscire e correre il rischio di finire così? Direi proprio di sì”. Lo scrive sui social l’avvocato Giuseppe Bizzarri di Lucera.

“Non riesco a non pensare a ciò che ho visto ieri con i miei occhi: strutture che reggono per miracolo questa onda d’urto micidiale. Solo passandoci ci si rende conto di cosa stiamo vivendo e sento l’obbligo morale di contribuire come posso a renderlo noto. Prego Antonio Tutolo e gli altri consiglieri regionali, Giuseppe Pitta e tutti i sindaci dei Monti dauni, i politici senza distinzioni e divisioni, di mettervi a lavorare insieme per chiedere di spostare reparti no Covid a Lucera. In questo modo si recupererebbero posti covid a Foggia per dare una risposta maggiore di accoglienza agli infetti. Al tempo stesso non verrebbe interrotta la risposta di sanità a chi non ha il virus, ma ha patologie che necessitano comunque interventi da non procrastinare.

“I nostri medici sono pronti e capaci. E dovete battervi per far potenziare l’assistenza domiciliare, per tanta gente che soffre in solitudine a casa. Sì può fare, ne sono certo. Ci vorrà tempo per venire fuori da questa situazione, quindi dovete volerlo. Non è momento di divisioni, ma di grande impegno comune. Ve ne prego. Forza”.